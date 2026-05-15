Como começar a investir em criptomoedas pelo Super App do Inter

Este profissional aborda como investir em criptomoedas e oferece dicas sobre como começar a usar o Super App do Inter para as transações.

Investir em criptomoedas é o investimento em ativos digitais com potencial de valorização no futuro. Que são criptomoedas e por que elas estão atraindo tantos investidores?

Esses ativos são baseados na tecnologia blockchain, descentralizados e sem controle de governos ou bancos centrais, o que permite transações globais, rápidas e com menor intervenção. Aqui estão algumas razões pelas quais os criptoativos são atraentes: 1. Acesso global com negociação 24 horas por dia 2. Transações rápidas e com menor intervenção 3.

Possibilidade de resgatar criptomoedas e convertê-las em reais 4. Escolha por parte do investidor do perfil que melhor se adequa a suas necessidades de risco e retorno. Aqui estão algumas informações sobre como investir em criptomoedas pelo Super App do Inter: 1. Passo a passo para compra e venda de criptoativos 2.

Escolha do ativo desejado 3. Acesso à carteira no app para verificar o histórico de transações e resgatar criptomoeda





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