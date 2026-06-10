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Como a Copa cresceu até aqui: geopolítica, boicote e dinheiro explicam expansão do Mundial que chega a 48 seleções em 2026

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Como a Copa cresceu até aqui: geopolítica, boicote e dinheiro explicam expansão do Mundial que chega a 48 seleções em 2026
Copa Do MundoExpansãoGeopolítica
📆6/10/2026 6:55 AM
📰JornalOGlobo
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Crescimento da Copa do Mundo tem a marca de João Havelange e foi influenciado por importantes momentos históricos do século XX.

A expansão da Copa do Mundo, que chegará a 48 seleções em 2026, é um reflexo direto de forças geopolítica s e interesses financeiros que moldaram o futebol ao longo do século XX.

Desde sua criação em 1930, o torneio passou por diversas mudanças no número de participantes, sempre impulsionadas por contextos históricos e políticos. O primeiro grande salto ocorreu em 1954, quando o Mundial passou a ter 16 seleções, formato que se manteve até 1978. Mas foi a partir da década de 1970 que as transformações se aceleraram, com a ascensão de João Havelange à presidência da Fifa.

O dirigente brasileiro, eleito em 1974, prometeu aumentar o número de vagas como parte de uma estratégia para conquistar o apoio dos países africanos e asiáticos, que viviam um processo de descolonização e buscavam maior representatividade no esporte. A descolonização da África e da Ásia, intensificada entre as décadas de 1950 e 1970, aumentou significativamente o número de filiados à Fifa. Em 1950, a entidade contava com 74 países; em 1974, já eram 143.

A África, em particular, tornou-se o continente com mais representantes, mas ainda enfrentava uma sub-representação na Copa do Mundo. Em 1966, por exemplo, o continente africano tinha apenas meia vaga, o que gerou um boicote de várias seleções africanas e asiáticas. Esse cenário deu força à candidatura de Havelange, que conseguiu unir a Conmebol e obter apoio maciço do chamado Terceiro Mundo contra a hegemonia europeia representada pelo então presidente da Fifa, Stanley Rous.

A partir de 1982, na Espanha, a Copa passou a ter 24 seleções, uma conquista direta da gestão Havelange. O aumento para 32 seleções em 1998, já sob o comando de Joseph Blatter, ocorreu em um contexto de globalização do futebol. A Fifa transformou o esporte em um produto comercial bilionário, com contratos de transmissão e patrocínio que exigiam um torneio mais abrangente. A entrada de novos mercados, como a Ásia e os Estados Unidos, impulsionou ainda mais a expansão.

Gianni Infantino, atual presidente, deu continuidade a essa política ao anunciar que a Copa de 2026 terá 48 seleções, distribuídas entre México, Estados Unidos e Canadá. A decisão, embora criticada por alguns que apontam a perda de qualidade técnica, é justificada pela Fifa como uma forma de democratizar o acesso ao torneio e aumentar a receita.

A história mostra que cada expansão esteve ligada a movimentos geopolíticos e econômicos, desde a descolonização até a globalização dos mercados, e que o futebol, como microcosmo da sociedade, reflete as tensões e transformações do mundo

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Copa Do Mundo Expansão Geopolítica João Havelange Fifa

 

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