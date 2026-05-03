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Comlurb Remove 362 Toneladas de Lixo de Copacabana Após Show da Shakira

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Comlurb Remove 362 Toneladas de Lixo de Copacabana Após Show da Shakira
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📆5/3/2026 3:23 PM
📰CNNBrasil
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A Comlurb realizou uma operação de limpeza em Copacabana após o show da Shakira, removendo 362 toneladas de resíduos. Cerca de 2 mil garis trabalharam na ação, que utilizou 200 veículos e equipamentos.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Comlurb , realizou uma operação massiva de limpeza na Praia de Copacabana , removendo impressionantes 362 toneladas de resíduos após o grandioso show da estrela internacional Shakira , ocorrido na noite do último sábado, dia 2.

A apresentação musical atraiu uma multidão estimada em cerca de 2 milhões de pessoas à orla carioca, transformando a praia em um palco vibrante e, consequentemente, gerando um volume considerável de lixo. A prefeitura do Rio de Janeiro mobilizou um contingente significativo de recursos humanos e materiais para garantir a rápida e eficiente recuperação da praia, demonstrando a capacidade da cidade em lidar com eventos de grande porte e manter seus espaços públicos limpos e agradáveis.

O esquema especial de limpeza foi implementado com antecedência, com cerca de 2 mil garis trabalhando incansavelmente desde a sexta-feira, dia 1, para preparar a área e intensificar a coleta durante e após o evento. Essa ação preventiva e corretiva é fundamental para minimizar o impacto ambiental e garantir o bem-estar dos moradores e turistas. A Comlurb adotou um planejamento operacional meticuloso, seguindo o modelo já testado e aprovado durante as celebrações de Réveillon em Copacabana.

Essa estratégia envolveu a utilização de uma frota extensa de veículos e equipamentos especializados, incluindo caminhões de coleta, tratores de praia para a remoção da areia contaminada e pipas d’água para a lavagem hidráulica das áreas afetadas. A utilização de 200 veículos e equipamentos demonstra o compromisso da prefeitura em investir em infraestrutura e tecnologia para a gestão eficiente dos resíduos urbanos.

Além disso, foram empregados 2 mil litros de detergente neutro e 500 litros de essência de eucalipto, visando a desinfecção e a neutralização de odores, proporcionando um ambiente mais agradável e higiênico para os frequentadores da praia. A escolha da essência de eucalipto, além de seu aroma agradável, possui propriedades desinfetantes e contribui para a eliminação de bactérias e outros microrganismos.

Renato Rodrigues, presidente da Comlurb, expressou sua satisfação com o resultado da operação, destacando a capacidade de resposta da cidade e o compromisso da prefeitura e da companhia com a limpeza e a preservação do Rio de Janeiro. Em suas palavras, a cidade demonstrou mais uma vez sua habilidade em receber eventos de grande magnitude e em manter seus padrões de limpeza e organização.

Ele enfatizou o papel fundamental dos garis, os verdadeiros protagonistas dessa operação, e parabenizou todos os profissionais envolvidos pelo empenho e dedicação. O presidente da Comlurb ressaltou que o padrão de limpeza consolidado no Rio de Janeiro é um exemplo a ser seguido, demonstrando o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a qualidade de vida de seus habitantes.

Para otimizar o descarte correto de lixo e facilitar o trabalho dos garis, foram estrategicamente instalados 2 mil contêineres de 240 litros e outros 250 de grande capacidade, com 1.200 litros, ao longo da faixa de areia e do calçadão da Avenida Atlântica. Essa medida visava incentivar os frequentadores do show a descartarem seus resíduos de forma adequada, evitando o acúmulo de lixo e facilitando a coleta.

A distribuição estratégica dos contêineres, em locais de fácil acesso e visibilidade, contribuiu para a conscientização ambiental e para a organização do espaço público. Além disso, a Comlurb estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizando o apoio de três garis em cada um dos três postos médicos montados para atender eventuais emergências médicas durante o evento.

Essa colaboração entre as diferentes secretarias municipais demonstra a importância da integração e da coordenação para garantir a segurança e o bem-estar da população em eventos de grande porte. A presença dos garis nos postos médicos contribuiu para a manutenção da higiene e da limpeza dos locais, evitando a proliferação de doenças e garantindo um ambiente mais seguro para os pacientes e profissionais de saúde.

É importante ressaltar que o volume de resíduos recolhidos após o show da Shakira, 362 toneladas, foi ligeiramente menor do que o registrado no show da cantora Lady Gaga, realizado em 2025, quando foram removidas 392 toneladas de lixo em Copacabana. Essa diferença pode ser atribuída a diversos fatores, como o perfil do público, o tipo de embalagens utilizadas e a conscientização ambiental dos frequentadores.

No entanto, em ambos os casos, a Comlurb demonstrou sua capacidade de lidar com grandes volumes de lixo e de manter a Praia de Copacabana limpa e agradável. A comparação com o evento anterior serve como um indicativo da eficiência das estratégias de limpeza adotadas pela companhia e da importância de aprimorar continuamente as práticas de gestão de resíduos.

A Comlurb continua investindo em novas tecnologias e em programas de conscientização ambiental para reduzir a geração de lixo e promover o descarte correto dos resíduos. A empresa também busca parcerias com empresas privadas e organizações não governamentais para desenvolver projetos de reciclagem e de reaproveitamento de materiais. O compromisso da Comlurb com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente é fundamental para garantir um futuro mais limpo e saudável para o Rio de Janeiro.

A operação de limpeza após o show da Shakira é um exemplo de como a cidade pode receber eventos de grande porte sem comprometer a qualidade de vida de seus habitantes e a beleza de seus espaços públicos. A dedicação e o profissionalismo dos garis, o planejamento estratégico da Comlurb e o apoio da prefeitura foram essenciais para o sucesso dessa operação, demonstrando que o Rio de Janeiro está preparado para enfrentar os desafios de uma cidade global e sustentável

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