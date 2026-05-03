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Comlurb Remove 362 Toneladas de Lixo Após Show da Shakira em Copacabana

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Comlurb Remove 362 Toneladas de Lixo Após Show da Shakira em Copacabana
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📆5/3/2026 1:43 PM
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Operação de limpeza da Comlurb removeu 362 toneladas de resíduos da Praia de Copacabana após o show da Shakira, demonstrando a eficiência da empresa na gestão de grandes eventos e a redução do lixo em comparação com eventos anteriores.

A Comlurb , empresa responsável pela limpeza urbana do Rio de Janeiro, realizou uma extensa operação de remoção de resíduos na Praia de Copacabana após o grandioso show da cantora Shakira , que atraiu uma multidão no sábado, dia 2 de dezembro.

A ação, iniciada na madrugada de domingo, 3 de dezembro, resultou na coleta de aproximadamente 362 toneladas de lixo, abrangendo desde a pré-limpeza realizada na sexta-feira, 1º de dezembro, até a finalização da limpeza nas ruas e na orla durante a manhã de domingo. Equipes da Comlurb continuaram os trabalhos de repasse e limpeza ao longo do dia, garantindo a restauração da praia e das áreas adjacentes à sua condição original.

A operação demonstra o esforço contínuo da prefeitura do Rio de Janeiro em manter a cidade limpa e organizada, mesmo após eventos de grande porte que atraem um grande número de pessoas. A quantidade de lixo coletada, embora significativa, representa uma diminuição de 7,65% em comparação com o show da Lady Gaga, ocorrido em 2025, quando foram removidas 392 toneladas de resíduos.

Essa redução pode ser atribuída a diversas estratégias implementadas pela Comlurb, incluindo a instalação de um número maior de lixeiras e campanhas de conscientização sobre o descarte correto de lixo. Para facilitar o descarte adequado e minimizar o impacto ambiental, a Comlurb instalou cerca de 2 mil lixeiras de grande capacidade ao longo de toda a extensão da praia e nas áreas circundantes do bairro de Copacabana.

Essa medida visava incentivar o público a descartar seus resíduos de forma responsável, evitando o acúmulo de lixo na areia e nas ruas. Além disso, a operação de limpeza contou com a mobilização de aproximadamente 2 mil agentes, que foram distribuídos estrategicamente pela faixa de areia, nos postos médicos, no calçadão, nas ciclovias e nas principais vias de acesso da Avenida Atlântica, incluindo as áreas próximas às estações de metrô Cardeal Arcoverde e Cantagalo.

A presença desses agentes foi fundamental para orientar o público, auxiliar no descarte de lixo e garantir a segurança durante o evento. A logística da operação foi complexa e exigiu um planejamento cuidadoso para garantir a eficiência e a rapidez na remoção dos resíduos. A Comlurb utilizou uma frota de mais de 200 veículos e equipamentos, incluindo caminhões de coleta, tratores de praia e pipas d’água, para realizar a limpeza da praia e das ruas.

Os tratores de praia foram utilizados para remover o lixo da areia, enquanto as pipas d’água foram utilizadas para lavar a areia e as ruas, removendo resíduos menores e sujeira. A operação de limpeza da Praia de Copacabana após o show da Shakira é um exemplo de como a prefeitura do Rio de Janeiro está se preparando para receber grandes eventos e garantir a qualidade de vida dos moradores e turistas.

A Comlurb tem investido em novas tecnologias e equipamentos para melhorar a eficiência da limpeza urbana e reduzir o impacto ambiental. Além disso, a empresa tem realizado campanhas de conscientização para incentivar a população a adotar hábitos mais sustentáveis, como a separação do lixo para reciclagem e o descarte correto de resíduos. A redução de 7,65% no volume de lixo coletado em comparação com o show da Lady Gaga demonstra que essas estratégias estão dando resultados.

A Comlurb planeja continuar investindo em novas iniciativas para melhorar a limpeza urbana e tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais limpa e sustentável. A operação de limpeza da Praia de Copacabana também serviu como um teste para futuros eventos de grande porte que serão realizados na cidade, como os Jogos Olímpicos de 2028.

A Comlurb está utilizando a experiência adquirida nessa operação para aprimorar seus planos de limpeza e garantir que a cidade esteja preparada para receber eventos de grande porte com sucesso. A colaboração entre a Comlurb, a prefeitura do Rio de Janeiro e a população é fundamental para garantir a limpeza e a sustentabilidade da cidade

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