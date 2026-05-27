Comissão especial deve votar PEC da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais

A proposta estabelece redução gradual da jornada de 44 para 40 horas, com duas folgas semanais, e segue para plenário após votação na comissão.

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da redução da jornada de trabalho deve votar nesta quarta-feira, 27 de novembro, o parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA).

O texto, apresentado na última segunda-feira, propõe a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com um período de transição de até 14 meses. A proposta prevê que, nos primeiros dois meses após a promulgação, haja uma redução de duas horas, totalizando 42 horas, e depois mais duas horas para chegar às 40 horas.

Além disso, a escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho e um de descanso, será extinta, garantindo ao menos duas folgas semanais, preferencialmente aos domingos. O pedido de vista do deputado Maurício Marcon (PL-SP) adiou a votação, que inicialmente estava prevista para segunda-feira.

Se aprovada na comissão, a PEC seguirá para o plenário, onde precisará do apoio de ao menos 308 deputados em dois turnos, com intervalo de cinco sessões entre eles, embora esse período possa ser dispensado por requerimento. A tramitação célere contou com o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que marcou sessões extras para vencer o prazo de apresentação de emendas.

A comissão especial discutiu duas propostas: uma do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e outra da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), ambas prevendo redução para 36 horas, mas o acordo final ficou em 40 horas com duas folgas. O relator estabeleceu que, decorridos 60 dias da promulgação, todas as convenções e acordos coletivos incompatíveis com as novas jornadas perderão validade automaticamente. Essa medida funciona como uma trava para obrigar sindicatos e empresas a negociarem.

A PEC também inscreve na Constituição a exigência de duas folgas remuneradas por semana, garantindo que ao menos um dos dias de descanso ocorra dentro do período máximo de uma semana de trabalho. O texto ainda exclui das novas regras os trabalhadores com diploma de nível superior e que ganham a partir de duas vezes e meia o teto do INSS, cerca de R$ 21,1 mil atualmente.

Para esses profissionais, não serão aplicadas as regras de jornada e controle de ponto, sob o argumento de combater a pejotização e dar liberdade a profissionais de alta renda. Empresários e confederações de empregadores pediam um período de transição para se adequar. O governo, inicialmente contra a transição, chegou a um acordo para a implantação gradativa.

Na avaliação de economistas, o debate precisa ser acompanhado de discussões sobre ganhos de produtividade, que virão com aumento da qualificação dos trabalhadores, inovação e investimentos em infraestrutura e logística. A redução da jornada de trabalho é um tema que gera polêmica entre diferentes setores da sociedade, com defensores apontando benefícios para a qualidade de vida dos trabalhadores e críticos alertando para possíveis impactos na produtividade e competitividade das empresas.

A PEC em questão representa uma mudança significativa na legislação trabalhista brasileira, que historicamente tem a jornada de 44 horas semanais como padrão desde a Constituição de 1988. A proposta de redução para 40 horas acompanha tendências internacionais e busca alinhar o Brasil a países que já adotam jornadas mais curtas.

No entanto, a implementação gradual é vista como um meio termo para permitir que as empresas se adaptem sem grandes choques. A exclusão de profissionais de alta renda com nível superior também gerou debate, com críticos argumentando que a medida poderia criar uma distinção entre trabalhadores.

Por outro lado, defensores dizem que isso evita a pejotização e dá autonomia a quem já tem maior poder de negociação. O próximo passo, se aprovada na comissão, será a votação em plenário, onde o governo espera contar com amplo apoio para aprovar a emenda constitucional. A expectativa é que a proposta seja votada ainda neste ano legislativo, dada a urgência dada pelo presidente da Câmara.

Além disso, a PEC estabelece que a redução das quatro horas na jornada será concretizada em duas etapas: a primeira, 60 dias após a promulgação, reduzindo para 42 horas; a segunda, após mais 12 meses, para 40 horas. O fim da escala 6x1, com garantia de ao menos duas folgas semanais, entra em vigor já na primeira etapa.

O relator destacou que a transição é necessária para que as empresas possam se reorganizar, especialmente os setores que dependem de escalas contínuas, como comércio e indústria. As centrais sindicais, por outro lado, pressionavam por uma redução mais rápida, argumentando que a produtividade já permite jornadas menores sem prejuízo. O debate também envolve a questão do trabalho aos domingos, que continua sendo permitido, mas com preferência para que uma das folgas seja nesse dia.

A PEC não altera a possibilidade de compensação de horários, desde que acordada em convenção coletiva. Com a votação na comissão, o Brasil pode dar um passo importante para modernizar suas relações de trabalho, equilibrando direitos dos trabalhadores e necessidades do mercado





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