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Comissão Especial Acelera Análise do Fim da Escala 6x1 e Debate Redução da Jornada

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Comissão Especial Acelera Análise do Fim da Escala 6x1 e Debate Redução da Jornada
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📆5/2/2026 8:26 AM
📰CNNBrasil
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Comissão especial da Câmara dos Deputados define cronograma intenso para analisar o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, com audiências públicas, seminários e votações programadas para as próximas semanas. Presidente da Câmara convoca sessões extraordinárias para acelerar o processo.

A comissão especial designada para examinar a proposta de extinção da escala de trabalho 6x1 estabeleceu um cronograma intensivo de atividades, com audiências públicas programadas para as terças e quartas-feiras.

Essas audiências visam coletar diversas perspectivas sobre o impacto da mudança, incluindo depoimentos de trabalhadores, representantes sindicais e autoridades governamentais. Paralelamente, nas quintas-feiras, a comissão promoverá seminários dedicados à análise da redução da jornada de trabalho em diferentes estados brasileiros, buscando identificar as melhores práticas e os desafios inerentes à implementação dessa medida.

O plano de trabalho detalhado da comissão, formalmente instalada na última quarta-feira, 29 de maio, para analisar duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) relacionadas ao tema, será submetido à votação na próxima terça-feira, 5 de junho, às 14h. A mesma sessão também contemplará a votação de diversos requerimentos apresentados pelos membros da comissão.

Entre os pedidos em pauta, destacam-se as solicitações para ouvir diretamente os trabalhadores afetados pela escala 6x1, representantes de sindicatos que defendem seus interesses e o ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável por coordenar as políticas de trabalho e emprego do governo federal. Adicionalmente, há uma proposta para a realização de seminários em importantes centros econômicos como São Paulo e Belo Horizonte, com o objetivo de aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho em contextos regionais específicos.

A análise conduzida pela comissão especial se concentrará no mérito da proposta, abrangendo discussões sobre regras de transição para garantir uma adaptação gradual das empresas e setores produtivos, bem como a avaliação de possíveis mecanismos de compensação para minimizar os impactos negativos em áreas que possam ser mais afetadas pela mudança. A presidência da comissão está a cargo do deputado Alencar Santana, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) pelo estado de São Paulo, enquanto a relatoria foi designada ao deputado Leo Prates, representante do partido Republicanos pelo estado da Bahia.

Em uma decisão estratégica, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do partido Republicanos pela Paraíba, anunciou a convocação de sessões plenárias extraordinárias ao longo de toda a próxima semana, visando acelerar o processo de análise da proposta de fim da escala 6x1. Essa medida visa otimizar o cumprimento do prazo estabelecido para a comissão especial, que tem a responsabilidade de analisar a PEC em tempo hábil.

Motta comprometeu-se a garantir a votação da proposta tanto na comissão quanto no plenário até o final do mês de maio, demonstrando o compromisso do parlamento em dar celeridade à discussão. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Presidência da Câmara, o objetivo principal é acelerar a contagem do prazo para a apresentação de emendas à PEC na comissão especial. A programação detalhada das reuniões ainda será formalizada e divulgada.

A realização de sessões nas segundas e sextas-feiras representa uma exceção à rotina habitual da Câmara, que geralmente se dedica a deliberações apenas de terça a quinta-feira. A comissão especial dispõe de um prazo de dez sessões plenárias para receber e analisar as emendas propostas pelos deputados. Após o término desse período, o relator, deputado Leo Prates, terá a prerrogativa de apresentar seu parecer sobre a matéria, juntamente com um pedido de inclusão da proposta na pauta de votação.

A iniciativa de reduzir a jornada de trabalho é vista como uma aposta estratégica do governo federal para o ano eleitoral, buscando fortalecer a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perante a classe trabalhadora. Em um pronunciamento oficial proferido no Dia do Trabalhador, o presidente Lula defendeu a adoção de uma escala de trabalho de cinco dias semanais, com dois dias de folga, garantindo a manutenção integral dos salários dos trabalhadores.

Essa proposta visa promover um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, além de estimular a criação de novos empregos. A discussão sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho tem gerado debates acalorados entre diferentes setores da sociedade, com argumentos favoráveis e contrários à medida.

Os defensores da mudança argumentam que ela pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, o aumento da produtividade e a redução do estresse e da fadiga. Por outro lado, os críticos da proposta expressam preocupações com os possíveis impactos negativos sobre a competitividade das empresas, o aumento dos custos de produção e a necessidade de adaptação dos modelos de negócio.

A comissão especial terá um papel fundamental na mediação desses diferentes interesses e na busca por um consenso que atenda às necessidades de todos os envolvidos. A expectativa é que o debate seja transparente e democrático, com a participação ativa de todos os segmentos da sociedade

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