Comissão confirma assassinato de Juscelino Kubitschek pela ditadura militar

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura militar em 1976, após investigações e perícias realizadas ao longo dos anos. O relatório contesta a versão oficial de que JK morreu em um acidente automobilístico na Via Dutra.

Comissão conclui que JK foi morto pela ditadura militar — Foto: Paola Patriarca/ g1 A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) aprovou nesta sexta-feira (29) um relatório que conclui que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura militar em 1976.

O documento contesta a versão oficial de que JK morreu em um acidente automobilístico na Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A conclusão foi aprovada por seis votos favoráveis e uma abstenção. O relatório foi apresentado durante coletiva realizada na sede da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, em São Paulo





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