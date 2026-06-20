Comércio eletrônico na Argentina cresce 55% em 2025

Empresas argentinas adaptam suas operações para oferecer experiências online em lojas físicas, ampliando horários de funcionamento e automatizando processos.

O comércio eletrônico na Argentina registrou um crescimento significativo em 2025, com aumento de 55% no faturamento em relação a 2024, superando a inflação de 31,5%.

Empresas estão adaptando suas operações para oferecer experiências online em lojas físicas, ampliando horários de funcionamento e automatizando processos. Inovações como máquinas automáticas de vendas estão em alta, destacando-se setores como alimentos e bebidas. O foco é atender expectativas de consumidores que buscam conveniência e autonomia, com planos de expansão e adaptação para o futuro





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