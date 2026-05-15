Comentário sobre derrota do Flamengo na Copa do Brasil e oportunidade desperdiçada por atacante

O comentarista utilizou suas redes para comentar uma oportunidade desperdiçada pelo atacante aos 41 minutos do segundo tempo, quando o atacante finalizou peteleco de Pedro aos 42 minutos. O Flamengo acabou derrotado por 2 a 0 no Barradão e foi eliminado da Copa do Brasil após perder no agregado por 3 a 2. A equipe comandada por Leonardo Jardim havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, mas não conseguiu sustentar a vantagem fora de casa.

O comentarista utilizou suas redes para comentar uma oportunidade desperdiçada pelo atacante aos 41 minutos do segundo tempo, quando o atacante finalizou peteleco de Pedro aos 42 minutos é caso de chamar a atenção com veemência assim que o jogo acabar.

E há quem defenda a convocação de um atacante irregular pela própria displicência — publicou o jornalista. O Flamengo acabou derrotado por 2 a 0 no Barradão e foi eliminado da Copa do Brasil após perder no agregado por 3 a 2. A equipe comandada por Leonardo Jardim havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, mas não conseguiu sustentar a vantagem fora de casa. A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco.

O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'.

Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede. O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio.

A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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