Comentário do delegado sobre crime organizado no Rio: nova estratégia do Primeiro Comando da Capital e Terceiro Comando Puro

O delegado Flávio Britto, subsecretário de Inteligência de Estado da Secretaria de Polícia Civil (Sepol/RJ), analisou o crime organizado no Rio durante seminário sobre Segurança Pública na FGV. Ele destacou que o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) estão adotando estratégias semelhantes às do Primeiro Comando da Capital (PCC). Além disso, ele comparou traficantes a 'senhores feudais' devido ao controle territorial e diversificação econômica.

O comentário do delegado Flávio Britto foi feito durante seminário sobre Segurança Pública com a presença de autoridades municipais, estaduais e do governo federal na FGVO.

O Comando Vermelho está espalhando seus domínios pelo Estado do Rio, e as pichações feitas por eles revelam a ação da facção em Paraty, na Costa Verde. Além disso, o delegado mencionou a terceirização do tráfico e a infiltração do crime em empresas legítimas, alertando para a fragmentação da soberania do estado. O evento também discutiu a criação de escritórios contra o crime organizado no Rio





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