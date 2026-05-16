Combs leaves Berkshire, binance, and delta shares are purchased, while some assets are sold

The 13-F quarterly report indicates major changes in the shares held by Berkshire Hathaway - historic company of Warren Buffett, the New Orleans Saints, and more. The largest vender (approx. 15 Bn) is looking to shift its portfolio to trusted manager and gain more autonomy.

As mudanças nas participações acionárias foram divulgadas em um relatório trimestral 13-F , divulgado logo após o fechamento do pregão na sexta-feira. Este relatório triumestral revelou que a Berkshire, uma das empresas de investimento mais renomadas do mundo, venderá a maior parte dos investimentos acumulados pelo gestor Todd Combs, que administrava cerca de US$ 15 bilhões em um portfólio total de mais de US$ 300 bilhões.

O relatório também indica compras e vendas de ações realizadas pela Berkshire no primeiro trimestre. As ações da Delta estão reagindo positivamente à notícia, com o papel subindo 3% no after-market para US$ 72,45. Combs anunciou sua saída do comando em quase 58 milhões de ações em 31 de março, enquanto o seu novo cargo de investimentos quase triplicou seu portfólio em ações.

A Berkshire comprou quase 40 milhões de ações da Delta, uma participação recém-adquirida que agora vale quase US$ 3 bilhões. As compras de Alphabet e Delta representaram a maior parte das aquisições da Berkshire, enquanto as vendas refletiram um conjunto de ações, provavelmente a maior valor na relação de vendas refletindo a redução de cerca de 46 milhões de ações da Chevron. A posição da Chevron agora vale cerca de US$ 16 bilhões.

Também nas compras, a Berkshire iniciou uma pequena posição de 3 milhões de ações da Macys, agora avaliada em cerca de US$ 55 milhões, e triplicou sua participação no New York Times para 15 milhões de ações, uma posição que vale mais de US$ 1 bilhão. A Berkshire também aumentou sua posição nas ações classe A da Lennar para 10 milhões, ante 7 milhões, no primeiro trimestre.

Esses movimentos refletem a saída de Combs e a mudança na decisão da empresa de dar mais autoridade de investimento ao gestor Ted Weschler, que agora administra cerca de 6% do portfólio de ações, acima de 5% em 2025





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