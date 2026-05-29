Comandos Vermelhos: Abelha e BMW, as peças-chave na estratégia do CV

Abelha e BMW são apontados como peças-chave na estratégia do Comando Vermelho (CV), uma facção criminosa nascida no Rio de Janeiro que ampliou sua atuação por quase todo o território nacional. Enquanto Abelha se dedicava à articulação das ofensivas e alianças, BMW comandava um grupo de matadores.

Enquanto o primeiro atuava na articulação das ofensivas e alianças da facção, o segundo comandava um grupo de matadores pronto para executar rivais e desafetos.

Sob a ideologia de ‘plantar a semente’ do Comando Vermelho pelo país, a facção nascida no Rio de Janeiro ampliou sua atuação por quase todo o território nacional. Ao mesmo tempo em que investia na expansão em grande escala, o grupo direcionava dinheiro, armas e soldados para uma ofensiva local, com o objetivo de retomar das milícias áreas na capital fluminense e avançar do morro para o asfalto.

Entraram na mira regiões de forte potencial econômico, na Zona Sudoeste, e de interesse turístico, como a Lapa





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