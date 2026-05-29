Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Comandos Vermelhos: Abelha e BMW, as peças-chave na estratégia do CV

Criminology News

Comandos Vermelhos: Abelha e BMW, as peças-chave na estratégia do CV
Comando VermelhoAbelhaBMW
📆5/29/2026 7:35 AM
📰JornalOGlobo
27 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 94%

Abelha e BMW são apontados como peças-chave na estratégia do Comando Vermelho (CV), uma facção criminosa nascida no Rio de Janeiro que ampliou sua atuação por quase todo o território nacional. Enquanto Abelha se dedicava à articulação das ofensivas e alianças, BMW comandava um grupo de matadores.

Enquanto o primeiro atuava na articulação das ofensivas e alianças da facção, o segundo comandava um grupo de matadores pronto para executar rivais e desafetos.

Sob a ideologia de ‘plantar a semente’ do Comando Vermelho pelo país, a facção nascida no Rio de Janeiro ampliou sua atuação por quase todo o território nacional. Ao mesmo tempo em que investia na expansão em grande escala, o grupo direcionava dinheiro, armas e soldados para uma ofensiva local, com o objetivo de retomar das milícias áreas na capital fluminense e avançar do morro para o asfalto.

Entraram na mira regiões de forte potencial econômico, na Zona Sudoeste, e de interesse turístico, como a Lapa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Comando Vermelho Abelha BMW Criminology Rio De Janeiro Zona Sudoeste Lapa

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luisa Stefani estreia com vitória em Roland Garros; brasileiros caem nas duplasLuisa Stefani estreia com vitória em Roland Garros; brasileiros caem nas duplasCabeça de chave no torneio, Luisa Stefani avançou à segunda rodada; Rafael Matos, Orlando Luz e Fernando Romboli foram eliminados nesta quarta-feira
Read more »

PF recupera peças sacras e as devolve à Igreja de Santa Luzia | Rio de JaneiroPF recupera peças sacras e as devolve à Igreja de Santa Luzia | Rio de JaneiroDois tocheiros foram recuperados e entregues, nesta quarta-feira (27)
Read more »

Botafogo vira a chave e foca no duelo com o BahiaBotafogo vira a chave e foca no duelo com o BahiaO técnico Franclim Carvalho analisou a vitória do Botafogo sobre o Racing, no mata-mata, e falou sobre a condição do Glorioso.
Read more »

Três meses depois, guerra de Trump no Irã move peças no Oriente Médio e expõe desafios globais de segurançaTrês meses depois, guerra de Trump no Irã move peças no Oriente Médio e expõe desafios globais de segurançaAcordo em negociação entre Washington e Teerã pode oficializar cobrança de pedágio no Estreito de Ormuz, no que pode ser uma caixa de Pandora prestes a ser aberta
Read more »



Render Time: 2026-05-29 10:36:16