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Comando Vermelho invade comunidade em Curicica e desafia milícia

Crime News

Comando Vermelho invade comunidade em Curicica e desafia milícia
Comando VermelhoCuricicaMilícia
📆6/13/2026 1:42 PM
📰jornalodia
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Traficantes do Comando Vermelho invadiram a localidade Village, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio, pichando muros e ameaçando milicianos. Vídeos nas redes sociais mostram homens armados com fuzis.

Integrantes da facção Comando Vermelho (CV) invadiram a localidade conhecida como Village, em Curicica , na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Desde sexta-feira (12), vídeos que circulam nas redes sociais mostram criminosos pichando muros de casas com a sigla CV e proferindo ameaças contra milicianos que anteriormente controlavam a região.

As imagens, aparentemente gravadas pelos próprios bandidos, exibem homens fortemente armados com fuzis percorrendo as ruas da comunidade. Em meio às gravações, o grupo entoa frases como 'acabou proibição nessa p*rr*', 'Village é CV', 'é o retorno dos crias' e ''bota' a cara para morrer'. A ação ousada marca mais um capítulo na disputa territorial entre o tráfico de drogas e as milícias no Rio de Janeiro, evidenciando a fragilidade do controle estatal em áreas de conflito.

A invasão aconteceu em um momento de tensão na região. Na noite de quinta-feira (11), policiais militares já haviam realizado uma operação na comunidade Vila Sapê, também em Curicica, que resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma arma de fogo. A localidade de Village, até então dominada por milicianos, tornou-se alvo do CV como parte de uma estratégia de expansão da facção para áreas antes consideradas seguras para os grupos paramilitares.

Moradores relataram momentos de pânico durante a ação dos traficantes, que circularam livremente pelas vielas, ostentando poderio bélico e desafiando abertamente a milícia local. Especialistas em segurança pública apontam que a ação do Comando Vermelho em Curicica representa uma escalada na violência entre facções e milícias na Zona Oeste do Rio. A região tem sido palco de disputas acirradas pelo controle de territórios e atividades ilícitas, como venda de drogas, transporte alternativo e venda de gás.

A polícia informou que está monitorando a situação e que investiga a identidade dos invasores, mas ainda não há previsão de operações específicas para retomar o controle da área. Enquanto isso, a população local vive sob o medo de novos confrontos, que podem colocar em risco a vida de inocentes.

A ação também levanta debates sobre a eficácia das políticas de segurança no estado e a necessidade de uma atuação mais integrada entre as forças policiais e o poder público para conter o avanço do crime organizado

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Comando Vermelho Curicica Milícia Invasão Rio De Janeiro

 

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