Comando Vermelho: Conversas no WhatsApp revelam detalhes da rotina do tráfico na Cidade de Deus

Mensagens de grupo de WhatsApp de gerentes do tráfico do Comando Vermelho expõem rotina criminosa, prestação de contas, monitoramento policial e a participação de Breno Diniz, filho de PM. O material revela a organização interna da facção, incluindo a hierarquia, gírias e códigos utilizados, além da investigação sobre a morte de Breno.

Conversas em grupo de WhatsApp de gerentes do tráfico de drogas do Comando Vermelho revelam detalhes da rotina criminosa, incluindo a prestação de contas das bocas de fumo e o monitoramento de atividades policiais. As mensagens, obtidas pelo EXTRA, abrangem o período de 8 de agosto a 2 de dezembro de 2025, e expõem a organização interna da facção na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Breno Barbosa Diniz, filho de um policial militar, figura proeminentemente nas conversas, detalhando a logística da venda de drogas e a disciplina imposta aos gerentes. O grupo de WhatsApp, composto por gerentes de diversas bocas de fumo, servia como ferramenta de comunicação para troca de informações sobre vendas, preços, quantidade de drogas comercializadas e horários de troca de plantão. Os integrantes utilizavam gírias e códigos para se referir às atividades criminosas e aos locais de atuação, demonstrando um controle rigoroso sobre as operações. Os relatos revelam a hierarquia e o funcionamento interno do tráfico, com cada gerente responsável por uma “firma”, como eram chamados os pontos de venda de drogas, e os usuários eram tratados como “fregueses”. A comunicação detalhada sobre as vendas e a prestação de contas, incluindo tipos de drogas (cocaína, crack, maconha e skank), pesagens e valores, evidenciam a precisão com que o tráfico controlava suas finanças, o que permitia que o grupo criminoso estivesse sempre ciente da situação financeira.

A investigação, baseada nas mensagens do WhatsApp, também aponta para o envolvimento de Breno Diniz em funções de destaque no tráfico local, particularmente na coordenação da venda de drogas em pelo menos dez pontos da Cidade de Deus. A análise das conversas revela a preocupação constante com a vigilância policial, com os gerentes monitorando a movimentação das forças de segurança no entorno da comunidade. Além disso, as mensagens indicam a existência de uma rígida estrutura de controle, com sanções para aqueles que falhassem na prestação de contas. As gírias utilizadas, como “camisas choradas” para se referir ao volume total de vendas e “Cidade dos Porcos” para a Cidade da Polícia, revelam a linguagem utilizada pelos criminosos, que visavam dificultar a compreensão das autoridades. As investigações policiais, portanto, buscam desvendar a dinâmica do tráfico, que opera em conjunto, unindo forças em nome dos lucros. O desaparecimento de Breno, ocorrido em fevereiro deste ano, foi seguido por uma celebração da sua morte, com o incêndio do ferro-velho de sua propriedade, mostrando a brutalidade e a violência do grupo criminoso. Essa comemoração, registrada em fotografias obtidas pela reportagem, evidenciou a forma como o tráfico impõe seus próprios códigos e resolve conflitos internamente, sem qualquer respeito pelas leis.

A apreensão de mensagens do WhatsApp, que expõe a rotina criminosa do Comando Vermelho na Cidade de Deus, destaca a importância da investigação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. As informações obtidas a partir das conversas fornecem detalhes cruciais sobre o funcionamento interno da facção, incluindo a organização financeira, o monitoramento de atividades policiais e a disciplina imposta aos gerentes. A participação de Breno Diniz, filho de um policial militar, e a sua execução, reforçam a complexidade do envolvimento e a abrangência da influência do tráfico na comunidade. A investigação sobre o caso de Breno, que segue sob sigilo, é fundamental para o sucesso das investigações criminais sobre o caso. As autoridades buscam identificar os responsáveis pela morte e ocultação do cadáver, além de desmantelar a rede de tráfico de drogas que opera na região. A análise do conteúdo das mensagens do WhatsApp, incluindo gírias, códigos e termos utilizados pelos criminosos, é essencial para compreender a dinâmica do tráfico e combater a atuação das facções criminosas. As informações obtidas através dessa investigação servirão de base para ações futuras, visando a desarticulação do tráfico e a garantia da segurança na Cidade de Deus e em outras áreas afetadas pela criminalidade. A divulgação do caso, com a exposição da rotina criminosa, serve de alerta sobre a gravidade da violência no Rio de Janeiro e a necessidade de medidas efetivas para combater o crime organizado





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