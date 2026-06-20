O comando militar iraniano afirmou que a medida é resposta a violações de acordo envolvendo Estados Unidos e Israel. O modelo de intenso combate ao crime de El Salvador, orquestrado pelo presidente Nayib Bukele, se torna inspiração para pré-candidatos de direita por toda a América Latina, que juram combater o problema do crime de forma definitiva.

O comando militar iraniano afirmou que a medida é resposta a violações de acordo envolvendo Estados Unidos e Israel. O comando iraniano afirmou ainda que esse 'primeiro passo é uma resposta ao descumprimento da promessa por parte do inimigo'.

A nota também advertiu que, 'se a agressão continuar, novas medidas serão planejadas para forçar o inimigo a cumprir suas obrigações'. O modelo de intenso combate ao crime de El Salvador, orquestrado pelo presidente Nayib Bukele, se torna inspiração para pré-candidatos de direita por toda a América Latina, que juram combater o problema do crime de forma definitiva.

O Brasil e o Haiti se enfrentam hoje em campo, mas têm relações marcadas por ajuda humanitária, acolhimentos e, claro, paixão por futebol. O Pentágono pede US$ 80 bilhões ao Congresso para custear gastos no Irã, diz jornal. De acordo com o Wall Street Journal, esse valor suplementar não está incluso no orçamento anual de defesa do país de US$ 961.6 bilhões.

O comando iraniano afirmou que 'interceptou' uma força israelense que 'tentava se infiltrar' em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do país. O movimento pró-Irã em comunicado afirmou que 'embora esteja comprometido com o cessar-fogo, não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (... ) de estender sua ocupação'.

O modelo de intenso combate ao crime de El Salvador, orquestrado pelo presidente Nayib Bukele, se torna inspiração para pré-candidatos de direita por toda a América Latina, que juram combater o problema do crime de forma definitiva. O Brasil e o Haiti se enfrentam hoje em campo, mas têm relações marcadas por ajuda humanitária, acolhimentos e, claro, paixão por futebol. O Pentágono pede US$ 80 bilhões ao Congresso para custear gastos no Irã, diz jornal.

De acordo com o Wall Street Journal, esse valor suplementar não está incluso no orçamento anual de defesa do país de US$ 961.6 bilhões. O comando iraniano afirmou que 'interceptou' uma força israelense que 'tentava se infiltrar' em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do país. O movimento pró-Irã em comunicado afirmou que 'embora esteja comprometido com o cessar-fogo, não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (... ) de estender sua ocupação'





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