Comandante iraniano ameaça produção de petróleo no Golfo e eleva tensão no Oriente Médio

O Irã ameaçou destruir a infraestrutura petrolífera de países vizinhos caso permitam ataques inimigos contra o seu território, em meio a uma guerra que já dura meses e envolve Estados Unidos, Israel e grupos regionais.

Em um pronunciamento de tom alarmante realizado nesta quarta-feira, um comandante de alto escalão da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou uma advertência direta aos países vizinhos situados na região do Golfo Pérsico. O oficial afirmou categoricamente que qualquer nação que disponibilize seu território ou instalações para que potências estrangeiras, consideradas inimigas de Teerã, lancem ataques contra o solo iraniano deverá encarar as consequências severas.

Segundo o comandante, caso essa colaboração persista, os países em questão deverão se despedir da produção de petróleo na região, sugerindo que a infraestrutura energética vital dessas nações passará a ser considerada alvos estratégicos pelo regime iraniano. Esta ameaça marca uma escalada significativa na retórica bélica do país, que afirma ter expandido sua lista de alvos para incluir campos de petróleo e refinarias cruciais nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Catar e Bahrein, locais que frequentemente abrigam bases militares dos Estados Unidos e servem como pontos de apoio para operações aliadas no Oriente Médio. A atual crise na região atingiu patamares críticos desde o início do conflito direto em 28 de fevereiro, deflagrado após uma operação coordenada entre os Estados Unidos e Israel que resultou na eliminação de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, em Teerã. Este evento abalou as estruturas de poder no Oriente Médio, desencadeando uma série de retaliações por parte do regime iraniano, que passou a atacar interesses americanos e israelenses em diversos países árabes. As operações militares conjuntas entre Washington e Tel Aviv já causaram a destruição de parte considerável da frota naval, sistemas de defesa antiaérea e aviação militar do Irã. Em resposta, as autoridades iranianas têm lançado mísseis e coordenado investidas em nações vizinhas, alegando que seu foco reside exclusivamente em pontos de interesse de seus adversários geopolíticos, embora o custo humanitário desta guerra seja devastador, com mais de 1.750 civis mortos apenas em solo iraniano e dezenas de militares americanos confirmados como fatalidades no confronto. A instabilidade se espalhou para além das fronteiras iranianas, alcançando o Líbano, onde o grupo armado Hezbollah, aliado próximo de Teerã, iniciou uma ofensiva contra o território israelense em resposta direta à morte de Ali Khamenei. Israel, por sua vez, tem respondido com uma intensa campanha de bombardeios aéreos contra posições do Hezbollah, elevando o número de mortes no território libanês para centenas. No vácuo de liderança deixado pela morte de seu pai, Mojtaba Khamenei foi eleito o novo líder supremo por um conselho iraniano, decisão que analistas internacionais interpretam como um compromisso com a manutenção da linha dura e da repressão interna. A transição foi recebida com desdém pela administração de Donald Trump, que classificou a escolha como um equívoco monumental e afirmou que tal liderança é inaceitável para a estabilidade regional. O cenário atual aponta para uma prolongação indefinida das hostilidades, colocando o suprimento global de petróleo em risco iminente e transformando o Oriente Médio em um barril de pólvora com desdobramentos imprevisíveis para a economia mundial





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