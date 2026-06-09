Com Neymar na Copa, comércio da Rua 25 de Março tem explosão de vendas e otimismo

Convocação de Neymar impulsiona procura por produtos da seleção na região mais famosa do comércio popular de São Paulo, apesar da alta de preços influenciada pelo custo do petróleo.

Com a convocação de Neymar para a Copa do Mundo, o comércio popular da região da Rua 25 de Março, em São Paulo, registra um significativo aumento nas vendas de produtos relacionados à competição.

A apenas poucos dias do início do torneio, comerciantes expressam grande otimismo, notando que os itens nas cores verde e amarelo, que já dominavam vitrines e corredores, se tornaram ainda mais procurados após a lista de 26 jogadores ser anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio. O motivo principal apontado pelos vendedores é a inclusão do astro Neymar, que impulsionou a demanda por camisetas e outros souvenirs da seleção brasileira.

Kauan, um vendedor da região, afirma que as vendas de camisetas dispararam assim que a notícia da convocação foi divulgada. Do lado dos consumidores, o cenário é de empolgação, com muitos dispostos a gastar mais do que na Copa de 2022. O empresário Fabiano Mota, por exemplo, comprou camisetas para ele e sua família durante um passeio por São Paulo, confiante na conquista do hexacampeonato.

O comerciante Pierre Sfeir, dono da loja Festas e Fantasias, uma das mais movimentadas da área, confirma que o público está muito mais entusiasmado do que na última edição, quando o país ainda lidava com os efeitos da pandemia. Ele relata que as vendas 'explodiram' logo no dia seguinte à convocação e espera que o bom movimento continue até o final da Copa, em 19 de julho.

Apesar da alta animação, os preços dos produtos ligados ao evento estão em média 15% mais altos em comparação com a Copa de 2022, conforme observa Pierre. Parte deste aumento é atribuída à valorização do petróleo no mercado internacional, exacerbada pelo conflito no Oriente Médio. Como muitos itens são fabricados a partir de plástico, um derivado do petróleo, o custo de produção subiu.

Além disso, o encarecimento do diesel eleva os custos de transporte, afetando uma gama mais ampla de mercadorias. No entanto, Pierre ressalva que os produtos comercializados na região são popularmente acessíveis e não exigem grande investimento por parte dos compradores. O kit mais vendido em sua loja, por exemplo, custa R$ 47 e inclui 12 itens como óculos personalizados, bandeira, corneta, confete, maquiagem verde e amarela e bastão inflável.

A psicóloga Leila Limp, animada para assistir aos jogos com familiares e amigos, decidiu investir mais desta vez, gastando entre R$ 100 e R$ 150 em produtos como guardanapos, chaveiros e palitinhos com bandeirinhas. As réplicas de camisetas da seleção também apresentaram aumento de preço. Na Rua 25 de Março, os modelos variam de R$ 80 a R$ 320, categorizados em três faixas principais de qualidade.

Segundo os vendedores, a alta procura é também impulsionada pelo preço elevado das camisas oficiais, que custam cerca de R$ 750. A poucos dias do início da Copa, essas réplicas são o produto mais comum nas barracas de rua, enquanto as tradicionais vuvuzelas são encontradas principalmente dentro das lojas, a partir de R$ 6. Um fator que diferencia esta edição da anterior é o contexto eleitoral.

Em 2022, a Copa ocorreu em novembro, no auge da campanha presidencial entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, o que alterou o padrão de consumo. Vanessa Andrade, que vende réplicas de camisetas, lembra que naquela época as camisetas azuis e pretas (associadas a Bolsonaro) vendiam mais do que as amarelas, devido à polarização política.

Ela nota que, embora o movimento de vendas tenha começado mais cedo em 2022 por causa das manifestações eleitorais, neste ano a convocação de Neymar foi o catalisador principal para o aquecimento do comércio.

'A convocação do tal do Neymar mudou tudo', diz ela. Por fim, vale destacar que na Rua 25 de Março os artigos da Copa dividem espaço com produtos típicos das festas juninas, criando um ambiente de dupla comemoração típico do período do ano no Brasil





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