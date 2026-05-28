Com gol de Bernard, Atlético vence Puerto Cabello e avança na Sul-Americana

O Atlético venceu o Puerto Cabello por 1 a 0, com gol de Bernard, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após um primeiro tempo abaixo, o time melhorou na segunda etapa com a entrada de Dudu e conseguiu o resultado necessário.

O Atlético conseguiu a tão sonhada vitória e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana . Em uma partida de duas faces distintas, o Galo superou o Puerto Cabello por 1 a 0, em um jogo que expôs virtudes e deficiências da equipe.

O primeiro tempo foi marcado por dificuldades ofensivas, ansiedade e falta de inspiração. Já na etapa complementar, a equipe voltou com outra postura, mais agressiva e objetiva, conseguindo furar a retranca venezuelana e assegurar o resultado positivo. Diante da necessidade da vitória, o técnico Eduardo Domínguez optou por uma formação mais ofensiva, escalando Maycon como único volante de origem e Victor Hugo como segundo volante, com a missão de organizar a saída de bola e criar jogadas.

O desenho tático manteve a linha de três zagueiros, com Natanael, Ruan e Alonso, enquanto Cuello e Lodi atuaram como alas. No ataque, Bernard e Minda fechavam por dentro para se aproximar de Cassierra.

Contudo, a ansiedade tomou conta do time nos primeiros 45 minutos. A posse de bola era alta, mas estéril. A equipe trocava passes sem profundidade, errava passes simples e não conseguia finalizar com perigo. A primeira finalização só ocorreu aos 17 minutos, e ao todo foram sete tentativas, apenas uma no gol.

O Puerto Cabello, bem postado defensivamente, sentia-se confortável com o empate que lhe daria a classificação. No segundo tempo, Domínguez sacou Minda para a entrada de Dudu, que deu mais agressividade e profundidade ao ataque. A mudança surtiu efeito imediato. Dudu explorou o um contra um pela esquerda, criou duas boas chances em menos de dez minutos e mudou a dinâmica do jogo.

Aos 20 minutos, Bernard acertou um belo chute de fora da área, colocando o Atlético em vantagem. Após o gol, Domínguez reforçou o meio-campo com Cissé, Alan Franco e Alexsander, formando um triângulo defensivo que neutralizou as investidas do adversário. O Galo passou a controlar o jogo, mantendo a posse no campo ofensivo e garantindo a classificação sem maiores sustos.

A vitória, contudo, não esconde os problemas que precisam ser corrigidos, especialmente a falta de criatividade no primeiro tempo e a dependência de lampejos individuais. O técnico terá a pausa da Copa do Mundo para trabalhar esses ajustes e buscar uma sequência mais consistente na temporada. A classificação traz alívio, mas o desempenho irregular acende alertas. O Atlético mostrou que pode ser dominante quando pressiona e joga com intensidade, mas ainda carece de paciência e construção tática contra defesas fechadas.

A torcida espera que o time evolua e dispute a competição de igual para igual com os favoritos. Por enquanto, o foco está em corrigir os erros e manter o ritmo após a pausa





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