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Com duas semanas, João Gomes já pode estar no Atlético de Madrid

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Com duas semanas, João Gomes já pode estar no Atlético de Madrid
João GomesWolverhamptonAtlético De Madrid
📆5/8/2026 8:59 PM
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Em junho de 2026, João Gomes de Oliveira - 25 anos, shfaqo pelo Wolverhampton - acabará a sua emprestada do Flamengo á Lusa, se as tratativas com o Atlético de Madrid prosperarem no curto prazo. Caso tudo corra bem, a transferência será alargada por 45 milhões de euros. João participaria por conta da negociação pelo Mecanismo de Solidariedade da FIFA.

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João Gomes Wolverhampton Atlético De Madrid Transfáscar 45 Milhões FIFA Meio Batalhão Demais

 

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