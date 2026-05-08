Com duas semanas, João Gomes já pode estar no Atlético de Madrid

Em junho de 2026, João Gomes de Oliveira - 25 anos, shfaqo pelo Wolverhampton - acabará a sua emprestada do Flamengo á Lusa, se as tratativas com o Atlético de Madrid prosperarem no curto prazo. Caso tudo corra bem, a transferência será alargada por 45 milhões de euros. João participaria por conta da negociação pelo Mecanismo de Solidariedade da FIFA.

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