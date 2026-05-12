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Com cinco meses da eleição, os partidos intensificam as Negotiations em Minas Gerais para definição dos candidatos

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Com cinco meses da eleição, os partidos intensificam as Negotiations em Minas Gerais para definição dos candidatos
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📆5/12/2026 5:48 AM
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A cinco meses da eleição, os partidos pretendem intensificar as Negotiations para destravar a formação dos palanques em Minas Gerais, onde a candidata do senador Flávio Bolsonaro tem peso decisivo na disputa presidencial.

Minas Gerais é o segundo estado em número de eleitores e tem peso decisivo na disputa presidencial. A cinco meses da eleição, o cenário em MG continua indefinido.

De um lado, o PL ainda não decidiu quem representará a candidata do senador Flávio Bolsonaro no estado. Enquanto isso, aliados do presidente Lula (PT) tentam convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSD) a disputar a eleição. Nos próximos dias, os partidos pretendem intensificar as Negotiations para destravar a formação dos palanques. O líder nas pesquisas é o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que ainda não decidiu se será mesmo candidato.

Embora se posicione como independente, o parlamentar é um apoiador de Jair Bolsonaro e frequentemente diz ser grato ao ex-presidente pelo apoio que recebeu em 2022, quando foi eleito. O PL deve ter uma reunião-chave nesta terça-feira (12) em Brasília, em que Flávio Bolsonaro discutirá os cenários possíveis com Valdemar Costa Neto, presidente do partido, os deputados mineiros Nikolas Ferreira, Zé Vitor e Domingos Sávio, e o senador Rogério Marinho (RN), líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio

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