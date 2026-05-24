Colombiano do Rubro-Negro é expulso em partida por excesso de força e deixa o Flamengo com um jogador a menos

O clima quente logo no início da partida deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, causou um susto para o colombiano do Rubro-Negro, que levantou demais a perna na disputa pela bola e acertou o defensor palmeirense. O árbitro não hesitou e mostrou cartão vermelho direto para o jogador, deixando o Rubro-Negro com um jogador a menos ainda no começo do confronto. A decisão rapidamente tomou conta das redes sociais, com torcedores flamenguistas revoltados com a expulsão e criticando tanto a atitude de Carrascal quanto a arbitragem da partida.
O clima quente logo no início da partida deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro , causou um susto para o colombiano do Rubro-Negro , que levantou demais a perna na disputa pela bola e acertou o defensor palmeirense.
O árbitro não hesitou e mostrou cartão vermelho direto para o jogador, deixando o Rubro-Negro com um jogador a menos ainda no começo do confronto. A decisão rapidamente tomou conta das redes sociais, com torcedores flamenguistas revoltados com a expulsão e criticando tanto a atitude de Carrascal quanto a arbitragem da partida. Até o momento da expulsão, o confronto estava equilibrado e seguia empatado em 0 a 0 no Maracanã.
A partir do cartão vermelho, o Flamengo passou a recuar mais e tentar reorganizar a equipe para suportar a pressão palmeirense. A partida vale a liderança do Campeonato Brasileiro e reúne os dois principais candidatos ao título nacional nesta temporada. O Palmeiras entrou na rodada na ponta da tabela, enquanto o Flamengo apareceu logo atrás, tentando diminuir a diferença diante da torcida. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
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