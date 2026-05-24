Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Colombiano do Rubro-Negro é expulso em partida por excesso de força e deixa o Flamengo com um jogador a menos

Futebol News

Colombiano do Rubro-Negro é expulso em partida por excesso de força e deixa o Flamengo com um jogador a menos
Campeonato BrasileiroRubro-NegroPalmeiras
📆5/24/2026 1:11 AM
📰Lance!
48 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

O clima quente logo no início da partida deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, causou um susto para o colombiano do Rubro-Negro, que levantou demais a perna na disputa pela bola e acertou o defensor palmeirense. O árbitro não hesitou e mostrou cartão vermelho direto para o jogador, deixando o Rubro-Negro com um jogador a menos ainda no começo do confronto. A decisão rapidamente tomou conta das redes sociais, com torcedores flamenguistas revoltados com a expulsão e criticando tanto a atitude de Carrascal quanto a arbitragem da partida.

O clima quente logo no início da partida deste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro , causou um susto para o colombiano do Rubro-Negro , que levantou demais a perna na disputa pela bola e acertou o defensor palmeirense.

O árbitro não hesitou e mostrou cartão vermelho direto para o jogador, deixando o Rubro-Negro com um jogador a menos ainda no começo do confronto. A decisão rapidamente tomou conta das redes sociais, com torcedores flamenguistas revoltados com a expulsão e criticando tanto a atitude de Carrascal quanto a arbitragem da partida. Até o momento da expulsão, o confronto estava equilibrado e seguia empatado em 0 a 0 no Maracanã.

A partir do cartão vermelho, o Flamengo passou a recuar mais e tentar reorganizar a equipe para suportar a pressão palmeirense. A partida vale a liderança do Campeonato Brasileiro e reúne os dois principais candidatos ao título nacional nesta temporada. O Palmeiras entrou na rodada na ponta da tabela, enquanto o Flamengo apareceu logo atrás, tentando diminuir a diferença diante da torcida. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Campeonato Brasileiro Rubro-Negro Palmeiras Colombiano Excesso De Força Arbitragem Jogo De Apostas Responsabilidade

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo tem missões a cumprir contra o Palmeiras, pelo Brasileirão | FlamengoFlamengo tem missões a cumprir contra o Palmeiras, pelo Brasileirão | FlamengoRubro-Negro tem confronto direto pela liderança contra adversário que não vive bom momento
Read more »

Flamengo bate o pé e corre risco de perder joia da base de graça | FlamengoFlamengo bate o pé e corre risco de perder joia da base de graça | FlamengoEle tem contrato com o Rubro-Negro válido até março de 2027
Read more »

Flamengo critica CBF por não adiar rodada e vê falta de 'isonomia' no Brasileiro | FlamengoFlamengo critica CBF por não adiar rodada e vê falta de 'isonomia' no Brasileiro | FlamengoRubro-Negro enfrentará o Coritiba sem jogadores convocados para a Copa
Read more »

Xodó dos flamenguistas em 2014, Podolski anuncia aposentadoria aos 40 anos | EsporteXodó dos flamenguistas em 2014, Podolski anuncia aposentadoria aos 40 anos | EsporteEx-jogador da seleção alemã flertou com o Rubro-Negro em Copa no Brasil
Read more »



Render Time: 2026-05-24 04:11:21