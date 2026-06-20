Colombian Presidential Election: Iván Cepeda vs. Abelardo De la Espriella

The Colombian presidential election is set for Sunday, with a tight race between left-wing candidate Iván Cepeda and right-wing candidate Abelardo De la Espriella. Cepeda, backed by current President Gustavo Petro, represents the left-wing Pacto Histórico party. De la Espriella, a member of the right-wing Defensores de la Pátria, is supported by former President Álvaro Uribe. The election will determine who will succeed Petro, who has been in power since 2022. Polls indicate a victory for De la Espriella, with a margin varying from 3 to 8 percentage points, depending on the survey.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda — Foto: Reuters/Luisa Gonzalez; Reuters/Sergio Acero A Colômbia vai às urnas neste domingo (31) para o segundo turno das eleições presidenciais em uma disputa entre esquerda e direita.

De um lado está o senador de esquerda Iván Cepeda, apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro. Do outro, o advogado de ultradireita Abelardo De la Espriella. Contexto: O vencedor da eleição sucederá Gustavo Petro, que está no poder desde 2022. Diferentemente do Brasil, a Constituição colombiana não permite reeleição para a Presidência.

As pesquisas eleitorais indicam uma vitória do candidato de direita Abelardo De la Espriella, com uma vantagem que varia de 3 a 8 pontos percentuais, dependendo do levantamento. Senador e filósofo: quem é Iván Cepeda O candidato presidencial colombiano Iván Cepeda faz parte do partido Pacto Histórico e representa a esquerda colombiana. O senador tem 63 anos e defende a continuidade das políticas adotadas pelo governo Petro.

Ele ficou conhecido principalmente por atuar na mediação das negociações de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), acordo assinado em 2016.

'Sósia' de Bukele: quem é Abelardo De la Espriella Em segundo lugar nas pesquisas aparece o advogado Abelardo De la Espriella. Aos 47 anos, ele lidera o movimento de ultradireita Defensores da Pátria. O candidato afirma admirar políticos de direita, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele — com quem tem certa semelhança física. De la Espriella ganhou força na reta final da campanha.

Ao contrário de Cepeda, ele não acredita que o problema das guerrilhas será resolvido por meio do diálogo. Para enfrentar a questão, promete uma ofensiva militar. Dois integrantes da campanha do candidato foram mortos a tiros em 15 de maio. Espriella também acusou integrantes da inteligência colombiana de participarem de um plano para assassiná-lo.

Conhecido pelo apelido de 'El Tigre', o advogado também defende retirar a Colômbia de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). Segundo ele, essas instituições servem para promover 'políticas de esquerda'. Ao mesmo tempo em que adota um discurso linha-dura, o candidato mantém um site chamado 'De la Espriella Style', onde vende bebidas alcoólicas, livros, músicas nas quais canta e até roupas em que aparece como garoto-propaganda





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombian Presidential Election Iván Cepeda Abelardo De La Espriella Left-Wing Right-Wing Pacto Histórico Defensores De La Pátria Gustavo Petro Álvaro Uribe Donald Trump Nayib Bukele Dialogue Offensive Military Retraction From International Organizations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

As intenções de voto entre esquerda e ultradireita na Colômbia, a 3 dias do 2º turnoLevantamento da CB Global Data reforça o favoritismo de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda

Read more »

Análise: E se Petro não reconhecer o vencedor do segundo turno na Colômbia?Presidente colombiano ainda não reconheceu os resultados do primeiro turno das eleições, que garantiram a passagem de Iván Cepeda e Abelardo de la Espriella para o pleito de domingo (21)

Read more »

Espriella favorito para vencer eleição presidencial na ColômbiaO candidato antissistema Abelardo de la Espriella é favorito para vencer o segundo turno das eleições presidenciais colombianas, impulsionado pelo descontentamento popular com violência e insegurança, consolidando uma guinada à direita após governo de esquerda.

Read more »

Quase 100 guerrilheiros entregam armas na Colômbia em acordo com Petro a dias de eleiçãoFoi o maior avanço da política de 'paz total' defendida pelo presidente colombiano, que aposta no candidato Iván Cepeda para continuar seu projeto

Read more »