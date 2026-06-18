Colômbia vence Uzbequistão por 3 a 1 na Copa do Mundo

A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na madrugada desta quinta-feira (28), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Os gols da equipe sul-americana foram marcados por Muñoz, Luis Díaz e Campaz, enquanto Fayzullaev descontou para a seleção uzbeque.

A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na madrugada desta quinta-feira (28), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo.

Os gols da equipe sul-americana foram marcados por Muñoz, Luis Díaz e Campaz, enquanto Fayzullaev descontou para a seleção uzbeque. A Colômbia criou boas chances no primeiro tempo, com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o Uzbequistão pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

A etapa complementar foi movimentada, com Shomurodov finalizando com força e Fayzullaev aproveitando o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A Colômbia, porém, aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar.

O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol. A jogada se iniciou com uma roubada de bola de Puerta no meio-campo e passe para Luis Díaz, que finalizou para o gol. Luis Díaz foi o grande nome da vitória da Colômbia, agitado desde o início da partida, o atacante do Bayern de Munique deu assistência no primeiro gol e marcou o gol da vitória.

James Rodríguez teve uma participação discreta na partida, maior artilheiro da história da Colômbia em Copas, o camisa 10 foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo e, embora tímido na atuação, recebeu aplausos dos colombianos e cumprimentos dos companheiros. Ainda na primeira etapa, uma cena curiosa chamou atenção no estádio Azteca. Em uma falta do zagueiro Khusanov, do Uzbequistão, em Luis Díaz, da Colômbia, a jogada acabou envolvendo um câmera que estava na lateral do campo.

O defensor acabou atropelando o profissional, que precisou de atendimento médico e deixou o estádio após a pancada. A Colômbia enfrentará o Portugal na próxima terça-feira (23), às 14h (de Brasília), em um duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na chave. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo, encerrando a rodada





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