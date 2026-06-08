Colômbia vence Jordânia com gols de Jhon Arias e domínio ofensivo em jogo internacional

A seleção colombiana superou a Jordânia em partida válida por competição internacional, com dois gols de Jhon Arias e desempenho ofensivo superior. A equipe controlou o jogo e criou inúmeras chances, enquanto a Jordâniabuscou reagir em contra-ataques mas não foi eficaz nas finalizações.

A partida entre Colômbia e Jordânia , válida por competição internacional, exibiu um domínio claro da equipe sul-americana, que traduziu sua superioridade em oportunidades claras de gol e, finalmente, no placar final.

A seleção colombiana, comandada em campo por James Rodríguez, controlou as ações e criou inúmeras chances nas duas áreas, enquanto a defesa jordana, apesar de bem organizada por momentos, não conseguiu conter a floods de ataques. O primeiro gol surgiu ainda no primeiro tempo, quando Jhon Arias, após receber passe preciso de James Rodríguez, finalizou com o pé direito do meio da área, mandando a bola para o canto direito do gol, sem chance para o goleiro.

Na etapa complementar, a Colômbia ampliou o marcador com um gol de cabeça de Jhon Arias, novamente, desta vez assistido por Santiago Arias, consolidando a vitória e a liderança do grupo. A Jordânia, por sua vez, tentou responder através de contra-ataques e bolas paradas, mas esbarrou na defesa colombiana e na falta de eficácia nas finalizações de seus atacantes, como Saleem Obaid e Mousa Al Tamari, que tiveram chances desperdiçadas.

No lance final do jogo, um escanteio para a Colômbia quase resultou em novo gol, com Davinson Sánchez cabeceando por cima, demonstrando que o ritmo ofensivo se manteve até o apito final. O resultado reflete a diferença técnica e tática entre as equipes, com a Colômbia exibindo um futebol jovem, veloz e criativo, enquanto a Jordânia mostrou resiliência e organização defensiva, mas com limitações ofensivas evidentes





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