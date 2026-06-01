Colômbia: disputa polarizada entre extrema direita e esquerda

A vitória surpreendente do candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella no primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia está testando os limites institucionais do país.

A disputa polarizada entre extrema direita e esquerda no segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia está testando os limites institucionais do país. A vitória surpreendente do candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella no primeiro turno, com 43,7% dos votos, enfrentando Iván Cepeda no segundo turno, ameaça a governabilidade e a confiança nas instituições.

O episódio antecipa uma disputa polarizada e pode ter impacto profundo nas instituições colombianas. A capacidade do país de processar democraticamente suas profundas diferenças políticas em um contexto de crescente confrontação está em jogo.

O candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella, que fez campanha em cima da promessa de uma campanha linha-dura contra o crime organizado e grupos armados do país, foi a grande surpresa do pleito ao sair da terceira posição nas pesquisas para superar tanto Cepeda quanto a candidata da direita tradicional, Paloma Valencia. A fórmula da chapa ao fim do equivalente às primárias da direita não foi bem-sucedida, pois Paloma obteve 1.639.685 votos no primeiro turno presidencial, quando contava com um total potencial de 4.491.796 votos.

Os votos da dupla migraram para Espriella, que se autointitula como 'El Tigre', e obteve 10.361.499 votos, segundo a pré-contagem. O crescimento parece relacionado à defesa da pauta de segurança mais rigorosa e da candidatura 'outsider', que mimetiza outros fenômenos políticos recentes da América Latina, como os presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, e da Argentina, Javier Milei.

O que pesou para o Espriella foi ter conseguido avançar sobre a centro-direita, fortalecendo sua campanha ao trazer a temática da segurança como central, em uma perspectiva de aumento da repressão. Ele também demonstrou capacidade de se apresentar como uma novidade para o eleitor. Um outsider que a maioria dos insatisfeitos acabou seguindo. A base de Iván Cepeda estava muito confiante e o segundo lugar acaba sendo um banho de água fria, mas ele está bem posicionado.

Como toda campanha política, vai exigir um reposicionamento para o segundo turno





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