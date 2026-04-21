Colisão entre ambulância e carreta na BR-116 em Divino resulta em duas vítimas fatais

Vídeos de segurança registram o momento exato do grave acidente na BR-116 que vitimou um servidor público e o motorista de uma carreta na Zona da Mata mineira.

Um trágico acidente registrado na manhã da última segunda-feira, dia 20 de maio, chocou a região da Zona da Mata mineira. Imagens capturadas por uma câmera de monitoramento instalada nas proximidades da rodovia BR-116 , na altura do quilômetro 636, no município de Divino , registraram o exato momento de uma colisão frontal violenta envolvendo uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e uma carreta de grande porte.

O impacto foi de tamanha magnitude que deixou a comunidade local consternada e resultou em um desfecho fatal para os condutores de ambos os veículos envolvidos na ocorrência que mobilizou diversas equipes de resgate. O condutor da ambulância, identificado como Robson Rodrigues de Lima, de 47 anos, era um servidor público municipal que dedicava sua vida ao transporte de pacientes e ao zelo pela população de Divino. Ele estava sozinho no veículo oficial no momento da tragédia e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local antes mesmo da chegada do socorro especializado. O motorista da carreta, um homem de 32 anos, também sofreu impactos severos durante a colisão. Embora tenha sido prontamente atendido pelas equipes de emergência da concessionária que administra a via e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele não sobreviveu após ser encaminhado a uma unidade hospitalar no município vizinho de Carangola. A cena do acidente permaneceu isolada durante várias horas para a realização dos trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, que agora busca reunir elementos fundamentais para determinar as causas exatas que levaram à perda de controle dos veículos e à dinâmica desse desastre rodoviário. A Prefeitura de Divino emitiu uma nota oficial de pesar através de suas redes sociais, manifestando profunda tristeza pela perda de Robson Rodrigues de Lima. A administração municipal destacou que o servidor era um profissional exemplar, cuja trajetória foi pautada pelo compromisso inabalável com o serviço público e pelo cuidado com a população divinense durante muitos anos de carreira. O sentimento de luto tomou conta dos colegas de trabalho e dos moradores que reconheciam no motorista uma figura dedicada e responsável. O caso segue sob investigação das autoridades competentes, que analisarão as imagens do circuito de segurança e os laudos periciais para esclarecer se fatores como falha mecânica, condições da pista ou imprudência foram determinantes para o desfecho fatal. Enquanto a comunidade aguarda respostas, o acidente serve como um triste alerta sobre os perigos constantes nas rodovias brasileiras, reforçando a necessidade de prudência redobrada no trânsito diário





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BR-116 Divino Acidente Zona Da Mata Polícia Rodoviária Federal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Homem é baleado na cabeça ao tentar impedir assalto em Moema, na Zona Sul de SPVítima tentou ajudar casal abordado por falso entregador armado; crime ocorreu próximo à estação Moema do metrô, da Linha 5-Lilás

Read more »

Colisão frontal entre carros deixa sete mortos em rodovia na BahiaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Carro fica sem totalmente destruído após colisão em São PauloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Mayra Sheetara anuncia gravidez em semana de luta no UFCA notícia chega como novo incentivo para Sheetara que tem luta agendada para o próximo sábado (25), quando acontece o UFC Vegas 116.

Read more »

Colisão entre duas motocicletas deixa um homem morto e mulher ferida em NiteróiNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Colisão Ideológica entre Madrid e Moncloa: O Embate pelo Novo Plano Estatal de HabitaçãoO governo espanhol e a Comunidade de Madrid enfrentam um novo conflito político devido às condições impostas pelo Plano Estatal de Habitação, que divide opiniões sobre competências regionais e intervenção estatal no mercado imobiliário.

Read more »