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Colisão e queda de 2 helicópteros no Rio de Janeiro: Autoridades divulgam nome das vítimas

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Colisão e queda de 2 helicópteros no Rio de Janeiro: Autoridades divulgam nome das vítimas
ColisãoQuedaHelicópteros
📆6/15/2026 4:58 AM
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Colisão e queda de 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, causou a morte de 6 pessoas. As aeronaves se chocaram no ar e caíram em um pátio repleto de carros estacionados.

Autoridades no Rio de Janeiro divulgaram o nome das 6 vítimas da colisão e queda de 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves se chocaram no ar e caíram em um pátio repleto de carros estacionados.

O helicóptero que levava Oliver, Gaspi e os produtores explodiu ao atingir o solo, causando incêndio e explosões. O outro helicóptero, um Bell 206B, não pegou fogo e caiu com o trem de pouso para o alto. O piloto morreu preso às ferragens. As autoridades ainda não detalham a causa do acidente, mas a investigação será feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)

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