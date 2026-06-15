Colisão de helicópteros no Rio de Janeiro mata seis pessoas incluindo cantor e youtuber

Seis pessoas morreram na colisão entre dois helicópteros no Rio de Janeiro. Entre as vítimas, estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz. Testemunhas relataram explosões e pânico.

O Rio de Janeiro foi palco de uma tragédia aérea na manhã do último domingo, quando dois helicópteros colidiram no ar, resultando na morte de seis pessoas.

O acidente ocorreu por volta das 9h, na região próxima à Avenida das Américas, uma das principais vias da cidade. Testemunhas relataram uma série de explosões antes de verem as aeronaves caírem em meio a destroços. A auxiliar de serviços gerais Valnice Nascimento descreveu o momento de pânico: "Eu ouvi um barulho muito alto, tipo uma explosão. Quando olhei para o lado, vi aquela cena: os dois helicópteros caindo, já os destroços espalhados".

Já o coronel da reserva da Polícia Militar Genésio Neves afirmou que, ao ouvir o estrondo, olhou na direção do ruído e viu uma das aeronaves despencando. A psicóloga Cecília Mesquita também estava nas proximidades e contou que foi um barulho terrível, seguido de fogo e fumaça. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da colisão e a queda de um dos helicópteros, que caiu no pátio de uma concessionária de veículos elétricos, destruindo pelo menos 20 carros.

Os destroços se espalharam pelas ruas, causando pânico entre moradores e motoristas que passavam pelo local. As vítimas foram identificadas como os pilotos Charles Marsillac, que estava sozinho em uma das aeronaves, e Alexandre Souza, que comandava o outro helicóptero. Entre os passageiros, estavam o cantor americano Oliver Tree, que estava no Brasil em viagem, e o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, que acumulava mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Também morreram o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, e o argentino Lucas Gignale, diretor de videoclipes. A Polícia Civil confirmou os nomes, mas alertou que a identificação oficial ainda depende de exames periciais, já que a maioria dos corpos foi carbonizada. A tragédia abalou familiares e fãs, especialmente Oliver Tree e Gaspi, que tinham grande popularidade.

Oliver Tree era conhecido por seu estilo excêntrico e hits como "Hurt", enquanto Gaspi era um influenciador digital famoso por vídeos de humor e música. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com homenagens e mensagens de pesar. A investigação ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou equipes ao local para analisar os destroços e determinar as causas da colisão.

Paralelamente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) irá apurar a situação das aeronaves e a documentação dos pilotos. Especialistas apontam que a colisão pode ter sido causada por falha de comunicação, condições meteorológicas ou erro humano, mas ainda não há conclusões. O acidente levanta questões sobre a segurança do tráfego aéreo na região, que é uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro, com frequentes voos de helicóptero.

A concessionária onde um dos helicópteros caiu teve sua estrutura danificada, e os veículos destruídos serão avaliados para indenização. A comunidade local se solidarizou com as vítimas, e uma missa em memória dos mortos está sendo organizada. Enquanto isso, as autoridades seguem trabalhando para esclarecer os detalhes desse trágico evento que chocou o país





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