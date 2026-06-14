Colisão de dois helicópteros deixa seis mortos no Recreio dos Bandeirantes

Dois helicópteros colidiram e caíram na garagem de uma concessionária de veículos elétricos no Recreio dos Bandeirantes, resultando em seis vítimas fatais, entre piloto e passageiros, enquanto investigações sobre falha mecânica ou erro humano são iniciadas.

Uma tragédia chocou a comunidade do Recreio dos Bandeirantes neste domingo quando dois helicópteros colidiram e despencaram na garagem de uma concessionária de veículos elétricos.

O acidente ocorreu por volta da primeira hora da tarde, gerando uma cena de devastação que resultou em seis mortes. Na primeira aeronave estavam a bordo o piloto Alexandre Souza e quatro passageiros identificados como Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. O segundo helicóptero transporte apenas o piloto Charles Marsillac, que também perdeu a vida ao tombar na pista de concreto da garagem.

As autoridades da Polícia Civil divulgaram os nomes das vítimas pouco depois, mas ainda não revelaram detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao sinistro. A área foi imediatamente isolada e equipes de resgate trabalharam incansavelmente para retirar os corpos e remover os destroços, enquanto peritos de segurança de voo iniciaram a coleta de evidências para determinar as causas do acidente.

A população local foi avisada a evitar a região devido ao risco de novos incidentes e à necessidade de mantê‑la segura para as investigações em curso. A investigação preliminar aponta para a possibilidade de falha mecânica ou erro humano, mas ainda não há um laudo definitivo. Testemunhas relataram ter ouvido um forte estrondo seguido de uma explosão de fumaça negra antes de ver os helicópteros despencarem.

O voo de ambos os helicópteros não foi autorizado para aterrissar naquele local, o que levanta questões sobre a legalidade da operação e o cumprimento das normas de tráfego aéreo na região. O comando da Polícia Civil, em conjunto com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, está analisando registros de comunicação, manutenção das aeronaves e histórico dos pilotos para compor o relatório final.

Enquanto isso, representantes da concessionária de carros elétricos afetada expressaram profunda tristeza e prometeram prestar todo o apoio às famílias das vítimas, além de colaborar integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos. A comunidade do Rio de Janeiro ficou consternada com a perda de vidas e com a violência do acidente que se espalhou rapidamente nas redes sociais.

Várias lideranças locais, incluindo autoridades municipais e estaduais, manifestaram solidariedade às famílias enlutadas e reforçaram o compromisso de melhorar a segurança no espaço aéreo da cidade. Em meio ao luto, surgiram também notícias sobre outros crimes na região, como o homicídio de Ana Carla da Silva Gadelha em São Gonçalo, cujo ex companheiro está sendo investigado como principal suspeito, porém esses episódios foram mencionados de forma tangencial nas coberturas jornalísticas e não têm relação direta com o acidente aéreo.

O caso reforça a necessidade de vigilância constante e de políticas públicas mais rigorosas para prevenir tragédias que afetam tanto a segurança pública quanto a confiança da população nos serviços de transporte aéreo





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