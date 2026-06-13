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Coletivos cariocas celebram o São João com raízes nordestinas

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Coletivos cariocas celebram o São João com raízes nordestinas
São JoãoCultura NordestinaTá No Batuque
📆6/13/2026 9:22 AM
📰jornalextra
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Projetos Tá no Batuque e Multibloco promovem espetáculos que resgatam a essência das festas juninas, com ritmos tradicionais e homenagens a ícones pernambucanos.

Quando chega junho, o Rio de Janeiro se enche de bandeirinhas, fogueiras cenográficas e muitos arraiás. Mas por trás da estética festiva, alguns grupos vão além e ajudam a preservar a essência cultural do São João nordestino.

É o caso do Tá no Batuque e do Multibloco, dois importantes coletivos da cena carioca que transformam a festa em um verdadeiro encontro com as tradições populares do Nordeste. Eles resgatam ritmos, danças e memórias que muitas vezes se perdem em meio a celebrações mais comerciais, mostrando que é possível celebrar com autenticidade e respeito às origens.

O projeto Tá no Batuque apresenta neste ano o espetáculo 'Pula a Fogueira de São João', uma celebração inspirada nos ritmos nordestinos e afro-brasileiros. Sob a direção musical da maestrina, percussionista e educadora Thaís Bezerra, o grupo propõe uma experiência coletiva em que música, corpo e celebração caminham juntos. O repertório percorre baião, xote, coco, maracatu, ciranda e outras manifestações populares, conectando o universo das festas juninas à força ancestral dos tambores brasileiros.

Clássicos como 'Feira de Mangaio', 'Baião', 'Anunciação', 'Xodó', 'Pagode Russo' e 'Frevo Mulher' integram a apresentação, convidando o público a cantar, dançar e participar dessa grande roda festiva. Thaís Bezerra destaca que a proposta é criar um ambiente de pertencimento, onde cada pessoa se sinta parte da tradição, não apenas espectadora. O espetáculo acontece em diversos pontos da cidade, levando a cultura nordestina para perto de quem nem sempre tem acesso a essas manifestações.

Já o Multibloco, conhecido por reunir dezenas de músicos e percussionistas ao longo do ano em oficinas e atividades formativas, escolheu Pernambuco como tema de seu módulo junino de 2026. O espetáculo presta homenagem a quatro nomes fundamentais da cultura pernambucana: Alceu Valença, Luiz Gonzaga, João Gomes e Chico Science. A escolha festeja diferentes gerações e linguagens musicais que ajudaram a projetar Pernambuco para o Brasil e o mundo.

De Gonzaga, o eterno Rei do Baião, passando pela poesia e inventividade de Alceu Valença, chegando ao fenômeno contemporâneo João Gomes e à revolução cultural promovida por Chico Science e o Manguebeat, o espetáculo percorre a riqueza e a diversidade da música nordestina. O Multibloco também promove oficinas abertas para ensinar ritmos e danças típicas, fortalecendo a transmissão de saberes entre gerações.

Em tempos em que muitas festas juninas se distanciam de suas raízes, iniciativas como essas mostram que o Rio também pode ser palco de valorização da cultura nordestina, mantendo viva a memória, a musicalidade e a identidade de um dos patrimônios culturais mais importantes do país. A celebração do São João, com suas comidas típicas, fogueiras e danças, ganha um novo significado quando acompanhada do respeito às origens e da participação ativa da comunidade

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São João Cultura Nordestina Tá No Batuque Multibloco Festa Junina

 

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