Uma pesquisa commissioned by Genial Investments and conducted by Quaest shows that 38% of Brazilians believe that the new program Desenrola will greatly help people get out of debt. Other 27% think it will help a bit, while 33% say it won't help at all. The numbers show that the program is targeted at Brazilians burdened with the banking system and having monthly incomes below five minimum salaries and contracts due before January 31, until 2026. Renegotiated loans will have discounts varying from 30% to 90%, with a maximum interest rate of 1.99% per month. Workers will be able to use 20% of their FGTS fund to pay part or fully their debts. The gov't already has a billion dollars of debt renegotiations approved. The news also covers what kind of people are most at risk of gambling addiction.

O Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas do governo federal, tem aprovação em quase 60% em todo o Brasil, com um empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.

O levantamento realizado pela Quaest, com 2.004 entrevistados entre 8 e 11 de maio, mostra que o programa é visto positivamente pela maioria dos entrevistados, especialmente entre aqueles com renda fraca e endividados. Os entrevistados favoráveis à medida são maioria entre homens, com uma proporção de 61%, enquanto mulheres representam 39%. Em relação à proposta de proibição de jogos online durante o programa, os entrevistados mostraram forte aprovação, com 79% a favor, e apenas 16% contrários.

A pesquisa também identificou uma forte relação entre endividamento e vício em jogos online, com cerca de 27% dos entrevistados relatando ter apostado para tentar pagar contas ou encontrar renda extra. O programa Desenrola 2.0, com valores renegociados de R$ 1 bilhão, é visto com otimismo como uma boa iniciativa por um grande número de entrevistados, ajudando os endividados de verdade a sair do vermelho





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