Colecionadores investem em figurinhas históricas e atuais da Copa do Mundo

Em leilões e plataformas de revenda, algumas figurinhas alcançaram valores surpreendentes entre colecionadores. Entre os cromos do álbum atual, os mais disputados são justamente os que estampam os principais nomes do futebol mundial.

De Messi e Cristiano Ronaldo a relíquias de Pelé, algumas figurinhas alcançaram valores surpreendentes entre colecionadoresEm leilões e plataformas de revenda,Mas os números atuais ainda estão longe dos maiores valores registrados na história das figurinhas da Copa do Mundo.

Entre os cromos do álbum atual, os mais disputados são justamente os que estampam os principais nomes do futebol mundial.e Cristiano Ronaldo foram negociadas por aproximadamente R$ 500 em um leilão online realizado no Brasil. Cromos de Vinícius Júnior, Mbappé e Haaland também ultrapassaram facilmente a casa dos R$ 300. Quando o assunto é investimento, algumas figurinhas históricas atingiram cifras impressionantes.

Dependendo do estado de conservação e da certificação recebida por empresas especializadas, o card pode passar da casa do US$ 1 milhão. , especialmente os bem preservados, alcançam valores que ultrapassam facilmente os R$ 20 mil no mercado especializado.do que um cromo raro lançado recentemente. A tendência é que algumas delas aumentem de preço nos próximos anos.ou Jude Bellingham tenham carreiras históricas, os cromos raros lançados em 2026 podem se tornar itens bastante cobiçados no futuro.

Por enquanto, os colecionadores seguem a caça às versões douradas das Legends, consideradas os verdadeiros tesouros do álbum do Mundial. Com três países-sede, Fifa transforma a abertura do Mundial em uma operação de mídia ampliada, criando novas receitas e mais espaço para patrocinadoresCantora se apresentará na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 e se juntará a um seleto grupo de artistas brasileiros que já estiveram no palco inaugural do torneioApós transformar 'Waka Waka' em um fenômeno global, a colombiana retorna para sua terceira Copa do Mundo e reforça seu status como um dos ativos comerciais mais valiosos da Fif





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