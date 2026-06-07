Coleção de Carros de Luxo da Seleção Brasileira de Futebol

Os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol têm uma coleção impressionante de carros de luxo em suas garagens, incluindo Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Lamborghini e BMW, entre outros.

Os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol têm uma coleção impressionante de carros de luxo em suas garagens. De um Rolls-Royce com interior laranja a uma réplica do Batmóvel, os jogadores mais valiosos do futebol brasileiro têm uma paixão por veículos de alto padrão.

Neymar, um dos jogadores mais conhecidos da Seleção, tem uma garagem que foi estimada em cerca de R$ 24 milhões, sem contar aeronaves. Sua coleção inclui um Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge, avaliado em R$ 8,8 milhões, com interior personalizado na cor laranja, além de uma Ferrari Purosangue preta com detalhes em vermelho metálico, um Porsche 911 GT3 RS e uma Lamborghini Huracán STO.

Vini Júnior, outro jogador da Seleção, tem uma Mercedes-Maybach S680 assinada por Virgil Abloh, produzida em apenas 150 unidades no mundo, com motor V12 biturbo de 612 cv e valor estimado entre R$ 2,8 milhões e R$ 4 milhões. O modelo mais caro da coleção de carros de luxo dos jogadores da Seleção é um BMW i7 M70 xDrive, avaliado em 186 mil euros na Europa, recebido do Real Madrid como parte de uma entrega de carros para os jogadores do clube.

Além disso, outros jogadores da Seleção, como Casemiro e Endrick, também têm uma coleção impressionante de carros de luxo em suas garagens. Casemiro tem um Rolls-Royce Wraith Black Badge com motor V12 de 632 cv, avaliado em 230 mil libras, além de um Bentley Continental GTC, estimado entre R$ 1 milhão e R$ 1,4 milhão na conversão direta.

Endrick, por sua vez, recebeu do Real Madrid uma BMW iX xDrive 50 de 523 cv, um SUV elétrico com 95% de materiais recicláveis e com autonomia de até 630 km, custando 108 mil euros na Europa. Raphinha, outro jogador da Seleção, usa um Cupra Tavascan VZ cedido pelo Barcelona por acordo comercial com a montadora, um SUV elétrico com 340 cv, produzido na China e vendido na Europa a partir de 47 mil euros.

O lateral-direito da Roma, que entrou na lista como substituto do lesionado Vanderson, tem um Lamborghini Urus, um SUV esportivo italiano com motor V8 biturbo de 650 cv, parte de cerca de R$ 2 milhões no mercado brasileiro. Além disso, Neymar lidera com uma cobertura de US$ 54 milhões em Dubai, e Vini Jr. vive na mesma mansão que já foi de Sergio Ramos e de Ronaldo Fenômeno





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