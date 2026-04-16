Colapso da AMOC Mais Próximo do Que Se Pensava, Aponta Estudo

Nova pesquisa na Science Advances sugere que a Circulação Meridional do Atlântico (AMOC) está mais perto de um colapso do que as estimativas anteriores indicavam, com modelos pessimistas se mostrando mais realistas e um risco crescente de impactos climáticos severos em escala global.

A Circulação Meridional do Atlântico ( AMOC ), um sistema crucial para a regulação do clima global, encontra-se em um estado de fragilidade maior do que se acreditava anteriormente, com estimativas recentes indicando uma proximidade alarmante de um colapso. Um estudo inovador, publicado na prestigiada revista Science Advances, revela que os modelos climáticos previamente considerados mais pessimistas e marginais são, na verdade, os que melhor espelham as observações atuais dos padrões oceânicos.

A AMOC desempenha um papel vital ao impulsionar águas tropicais quentes em direção ao Atlântico Norte, exercendo uma influência direta na modulação das temperaturas e nos padrões climáticos em uma escala continental e intercontinental. A interrupção ou enfraquecimento significativo desse fluxo de calor teria o potencial de desestabilizar drasticamente o equilíbrio térmico entre os hemisférios, desencadeando uma cascata de impactos climáticos severos e imprevisíveis. A incerteza em relação ao futuro da AMOC, um fator de debate persistente na comunidade científica, tem sido significativamente reduzida por esta nova pesquisa, intensificando a preocupação com suas implicações. Historicamente, as projeções sobre a evolução da AMOC exibiam uma considerável dispersão. Enquanto alguns modelos apontavam para uma estabilidade relativa até o final deste século, outros alertavam para uma desaceleração drástica e potencialmente irreversível. O novo estudo buscou conciliar dados oceanográficos empíricos com simulações climáticas de ponta, resultando em uma redução substancial da margem de incerteza anteriormente existente. As projeções mais recentes indicam uma desaceleração que pode variar entre 42% e 58% até o ano de 2100, um patamar considerado perigosamente próximo de um ponto de inflexão, também conhecido como tipping point. Em termos científicos, isso significa que o sistema pode atingir um limiar crítico a partir do qual o colapso se torna uma eventualidade altamente provável, com pouca ou nenhuma capacidade de reversão, independentemente das medidas de mitigação climática que possam ser implementadas posteriormente. Para climatologistas proeminentes, como Stefan Rahmstorf, uma figura de referência global no estudo da AMOC, o cenário projetado é motivo de alarme considerável. Ele sugere que a probabilidade de um colapso, anteriormente estimada em cerca de 5%, pode agora ultrapassar a marca de 50%, transformando uma possibilidade remota em um risco real e iminente. Essa apreensão não se limita a discussões teóricas; evidências científicas sólidas indicam que a AMOC já se encontra em seu nível mais fraco dos últimos 1.600 anos. Além disso, registros geológicos detalhados confirmam que este sistema já passou por colapsos em períodos pretéritos da história da Terra, desencadeando transformações climáticas abruptas e de grande magnitude. O principal agente por trás deste enfraquecimento progressivo da AMOC é, inequivocamente, o aquecimento global. O aumento das temperaturas na região do Ártico tem um efeito prejudicial no processo de resfriamento das águas superficiais, dificultando seu afundamento – uma etapa fundamental para a manutenção do ciclo de circulação. Paralelamente, o acelerado derretimento das geleiras, com destaque para as da Groenlândia, está liberando volumes massivos de água doce nos oceanos. Essa influxo de água doce tem como consequência a diminuição da salinidade e, consequentemente, da densidade da água marinha. Esse fenômeno cria um perigoso ciclo de retroalimentação, onde a água mais leve e menos densa tende a permanecer na superfície, inibindo ainda mais o afundamento e, por conseguinte, enfraquecendo de forma contínua o motor da AMOC. Especialistas da área fazem um alerta importante: muitos dos modelos climáticos atualmente em uso ainda não integram plenamente o impacto desta água de degelo, o que implica que as projeções futuras podem subestimar a gravidade da situação, com cenários ainda mais desfavoráveis se concretizando. As consequências de um eventual colapso da AMOC seriam vastas e desigualmente distribuídas pelo planeta, afetando regiões de maneiras distintas e potencialmente catastróficas. Na Europa Ocidental, o impacto mais imediato se manifestaria como uma queda acentuada e prolongada nas temperaturas, resultando em invernos de severidade extrema e prolongada. Em contraste, as regiões tropicais poderiam experimentar deslocamentos significativos nas zonas de precipitação, com profundas implicações para a agricultura global e a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas. Para as Américas e a costa atlântica em geral, um cenário de colapso poderia levar a um aumento adicional do nível do mar, variando entre 50 centímetros e 1 metro, exacerbando de forma crítica os riscos de inundações em áreas costeiras densamente povoadas e já vulneráveis. A ciência avança na compreensão deste complexo sistema, mas o risco é cada vez mais concreto. Embora a AMOC seja inerentemente um sistema complexo, sujeito a flutuações naturais, o consenso científico aponta para uma trajetória inequívoca: a AMOC está se enfraquecendo e essa tendência deve persistir e se intensificar nas próximas décadas. A principal novidade deste estudo não reside na simples constatação da possibilidade de colapso – um risco já conhecido –, mas sim no aumento expressivo da probabilidade associada a este evento e na redução das incertezas que antes pairavam sobre suas projeções. Em termos práticos, o que anteriormente era considerado um cenário de evento extremo e improvável, agora deve ser encarado como uma possibilidade concreta e plausível dentro do horizonte temporal deste século, exigindo atenção e ação urgentes





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