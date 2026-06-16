Coco de piaçava substitui marfim na produção de masbaha e impulsiona economia no sul da Bahia

A Cooperativa dos Agricultores Familiares do Baixo Sul (Coopafbasul) se tornou líder na exportação de coco de piaçava para países islâmicos, usando o fruto como alternativa sustentável ao marfim na fabricação da masbaba, o terço de orações. A iniciativa elevou o valor agregado do produto e fortalece a economia local, resgatando uma palmeira ameaçada pela Mata Atlântica.

A piaçava, palmeira outrora conhecida pelo uso de suas fibras na fabricação de vassouras, ressurge economicamente por meio de uma nova aplicação para seu coco: como alternativa sustentável ao marfim na produção da masbaha, o terço utilizado nas orações diárias dos fiéis islâmicos.

Essa reconversão do uso da espécie ganha força a partir da ação da Cooperativa dos Agricultores Familiares do Baixo Sul (Coopafbasul), sediada em Ituberá, no sul da Bahia, que se tornou líder nas exportações do produto para países como Egito, China e Turquia. A cooperativa, que inicialmente trabalhava com a fibra da piaçava e com outras 120 culturas, passou a focar no coco após ser procurada, em 2020, por um comerciante egípcio interessado em sua estrutura logística.

A transição foi acelerada por uma encomenda inicial de 42 contêineres, totalizando 28 toneladas, e pela busca por um volume anual contratado de três mil toneladas, o que motivou um levantamento da capacidade de oferta entre os cooperados. O sucesso da iniciativa reflete diretamente na economia local, elevando o valor agregado e a participação da piaçava no faturamento da Coopafbasul, que já responde por cerca de 10% do total, e até 20% se considerada também a queima do excedente para a indústria.

A estratégia central da cooperativa foi a seleção prévia dos cocos com melhor qualidade e diâmetro mínimo de cinco centímetros, exigência decorrente do trabalho manual na fabricação da masbaha no Egito. Com isso, passou a comercializar o produto por quilo, em vez de por milheiro, elevando o preço de R$ 0,20 para R$ 2,80. Embora o volume total exportado tenha caído pela metade, devido ao descarte dos frutos inferiores, a rentabilidade aumentou expressivamente.

Em 2025, os embarques somaram 390 toneladas e, nos cinco primeiros meses de 2026, já atingiram 233,5 toneladas. O sheik Mohamad Al Bukai, da Mesquita Brasil, ressalta o valor simbólico e religioso do comércio do coco de piaçava, destacando que, para além dos motivos comerciais, a troca pode funcionar como ponte para a disseminação de culturas e práticas islâmicas.

Ele explica que a presença muçulmana na Bahia remonta ao período colonial, quando africanos escravizados, muitos oriundos de regiões da África Ocidental e do Sudão Central - onde hoje se localizam Nigéria, Benin, Togo e Senegal - chegaram ao estado. O termo 'Baya', usado por esses primeiros escravizados, deu nome à região, demonstrando a profundidade histórica dos laços entre a Bahia e o mundo islâmico, que, como lembra Bukai, engloba mais de 60 países, sendo 80% deles não árabes.

Assim, a piaçava, que já era um símbolo da vegetação nativa da Mata Atlântica e da cultura regional, ganha novo significado internacional, contribuindo para a preservação da espécie e para o desenvolvimento socioeconômico de pequenos agricultores familiares





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