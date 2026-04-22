Cocaína altera o comportamento de salmões selvagens, revela estudo

Pesquisa inovadora demonstra que a cocaína e seu metabólito, benzoilecgonina, presentes em águas poluídas, aumentam a distância percorrida por salmões do Atlântico, com potenciais impactos ecológicos significativos.

Um estudo inovador publicado na revista Current Biology revela um impacto surpreendente da poluição por cocaína no comportamento de peixes selvagens. Pesquisadores da Universidade Griffith, na Austrália, e da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, conduziram uma investigação pioneira que analisou os efeitos da cocaína e da benzoilecgonina – um metabólito comum da cocaína encontrado em águas poluídas – no movimento de salmões do Atlântico em seu habitat natural.

A pesquisa, realizada no lago Vättern, na Suécia, envolveu a captura de 105 salmões selvagens, que foram então divididos em três grupos: um grupo controle, um grupo exposto à cocaína e um grupo exposto à benzoilecgonina. Os movimentos dos peixes foram meticulosamente rastreados ao longo de uma semana, revelando resultados alarmantes. Os salmões expostos à benzoilecgonina demonstraram um aumento significativo na distância percorrida, cobrindo 1,9 vezes mais terreno em comparação com o grupo controle.

Além disso, esses peixes viajaram até 12,3 quilômetros a mais, indicando uma alteração substancial em seus padrões de movimento. A importância desta descoberta reside na compreensão da interação entre peixes e seu ambiente. Como o co-autor do estudo, Marcus Michelangeli, enfatiza, a localização dos peixes influencia diretamente sua dieta, seus predadores e a estrutura das populações.

Alterações nesses padrões de movimento induzidas pela poluição podem ter consequências ecológicas de longo alcance, afetando a dinâmica dos ecossistemas de maneiras que ainda estamos começando a compreender. A presença crescente de cocaína e seus metabólitos em rios e lagos em todo o mundo é uma preocupação crescente. Esses compostos entram nos cursos d’água principalmente através de sistemas de esgoto que não são eficazes na remoção completa dessas substâncias.

Este estudo fornece as primeiras evidências concretas do impacto dessa poluição no comportamento de animais em seu ambiente natural, onde as condições são muito mais complexas do que as encontradas em laboratórios controlados. Michelangeli ressalta que estamos detectando concentrações cada vez maiores não apenas de drogas ilícitas, mas de uma ampla gama de produtos farmacêuticos em nossos rios, o que representa um risco potencial para a biodiversidade.

O aumento global no uso de cocaína, com quase 25 milhões de usuários em 2023, segundo a ONU, agrava ainda mais essa situação, tornando a contaminação da água um problema cada vez mais urgente. Os resultados da pesquisa revelaram que a benzoilecgonina, o metabólito da cocaína, teve um efeito mais pronunciado no movimento dos peixes do que a própria cocaína.

Essa descoberta é crucial para futuras pesquisas e avaliações de risco, pois as avaliações atuais geralmente se concentram no impacto do composto original da cocaína. É importante notar que os pesquisadores não encontraram evidências de riscos para o consumo humano dos peixes, uma vez que os níveis de exposição observados são menores do que os limites permitidos para a pesca e refletem as concentrações já encontradas em águas poluídas, onde o composto se degrada com o tempo.

No entanto, Michelangeli enfatiza que o aspecto mais notável não é o experimento em si, mas sim o fato de que essa poluição já está ocorrendo em nossos cursos d’água. Pesquisas futuras se concentrarão em determinar a extensão desses efeitos, identificar as espécies mais vulneráveis e avaliar se as mudanças nos padrões de movimento se traduzem em alterações na sobrevivência e na reprodução dos peixes.

O professor Michael Bertram, da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, conclui que o estudo destaca a necessidade urgente de melhorar o tratamento e o monitoramento do esgoto, reconhecendo que as drogas não são apenas uma questão social, mas também um desafio ambiental significativo. A pesquisa serve como um alerta para a crescente poluição química de nossos ecossistemas aquáticos e a necessidade de ações proativas para proteger a biodiversidade e a saúde ambiental





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