O EXAME revelou a estratégia de economia circular da Coca-Cola, Natura, Boticário e Unilever no Brasil, que atualmente recicla apenas 4% do lixo. Em uma grande conferência em Belém, o Brasil tenta mostrar que pode ser um fracasso e a Universidade Federal do Pará utiliza hidratação de castanha da linha Ekos, desenvolvido em parceria com a prefeitura local, em até 2030 e que 100% dos plásticos do portfólio sejam de origem renovável e compostáveis até 2050 e derivados da cana-de-açúcar e 90% dos PETs contêm 100% de material reciclado pós-consumo.

A Coca-Cola , Natura , Boticário e Unilever forneceram suas estratégias para economia circular enquanto o Brasil recicla apenas 4% do lixo e o governo estabelece meta de 50% até 2040.

Algumas formulações cosméticas e a resina reciclada estão com custo mais alto do que a virginia. O Boticário apostou em uma ação de reciclagem em uma nova loja em Pinheiros, usando mais de 80% das pessoas. Unilever reduziu 57 mil toneladas de plástico virgem e tem meta de tornar todas as embalagens recicláveis, reaproveitáveis ou compostáveis até 2035. A Coca-Cola tem potencial de criar um mercado mais competitivo para a resina reciclada devido a falta de fiscalização. O maior desafio está na fiscalização devido à falta de regras





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