CNE define três formas de armazenar celular na escola; Honda lança motor V3; Anvisa alerta por contaminação de ipê; nutricionista tem rotina de vida saudável

O Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu três formas de armazenar o celular na escola, de acordo com pesquisas que demonstram que a proibição dos dispositivos eletrônicos pode melhorar o desempenho escolar e reduzir distrações. No entanto, segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, a proibição não resultou em mudanças significativas nas notas dos alunos. O levantamento analisou dados de mais de 41 mil escolas americanas e concluiu que as restrições diminuíram o uso dos aparelhos durante o período escolar, mas não impactaram diretamente os resultados acadêmicos. O novo motor V3 da Honda, com compressor elétrico e refrigerado a água, é o primeiro motor V de três cilindros da história. A Anvisa alertou que produtos de ipê estão contaminados, e se você tem algo em casa com lotes que terminam nesse número, deve prestar atenção. A nutricionista Christiane Torloni, de 69 anos, tem uma rotina de vida saudável, tentando se alimentar bem, dormir bem e praticar exercícios regularmente.

O Conselho Nacional de Educação ( CNE ) estabeleceu três formas de armazenar o celular na escola, de acordo com pesquisas que demonstram que a proibição dos dispositivos eletrônicos pode melhorar o desempenho escolar e reduzir distrações.

No entanto, segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, a proibição não resultou em mudanças significativas nas notas dos alunos. O levantamento analisou dados de mais de 41 mil escolas americanas e concluiu que as restrições diminuíram o uso dos aparelhos durante o período escolar, mas não impactaram diretamente os resultados acadêmicos.

O estudo também identificou efeitos colaterais iniciais, como aumento na indisciplina e piora no bem-estar relatado pelos estudantes, mas com o passar do tempo, os dados mostraram uma mudança positiva gradual. O novo motor V3 da Honda, com compressor elétrico e refrigerado a água, é o primeiro motor V de três cilindros da história. A Anvisa alertou que produtos de ipê estão contaminados, e se você tem algo em casa com lotes que terminam nesse número, deve prestar atenção.

A nutricionista Christiane Torloni, de 69 anos, tem uma rotina de vida saudável, tentando se alimentar bem, dormir bem e praticar exercícios regularmente





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