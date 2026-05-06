CMN remaneja limites de crédito para estados e municípios em 2026, facilitando acesso a empréstimos sem garantia da União

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou um remanejamento nos limites de crédito para estados e municípios em 2026, aumentando a flexibilidade para operações sem garantia da União. A medida não aumenta o total de recursos, mas redistribui os valores para facilitar o acesso a empréstimos diretos, sem depender do aval federal.

Os estados, os municípios e o Distrito Federal terão maior flexibilidade para acessar crédito sem a necessidade de garantia da União. Em uma reunião extraordinária realizada nesta terça-feira, 5, o Conselho Monetário Nacional ( CMN ) aprovou um remanejamento nos limites de crédito disponíveis para os governos locais em 2026.

A medida não implica um aumento no total de recursos autorizados, mas sim uma redistribuição dos valores para facilitar o acesso a empréstimos, especialmente aqueles que não exigem aval do governo federal. Com essa decisão, os governos locais terão mais espaço para contratar crédito diretamente com instituições financeiras, sem a dependência da aprovação federal. O limite total de crédito permitido para o setor público em 2026 permanece inalterado, totalizando R$ 23,625 bilhões.

No entanto, a principal alteração foi o aumento do limite para operações sem garantia da União, que passou de R$ 4 bilhões para R$ 5 bilhões. Esse tipo de operação é geralmente mais ágil, pois não requer aprovação federal, mas exige uma maior capacidade de pagamento por parte dos estados e municípios. Para viabilizar esse ajuste, o governo remanejou recursos de outras áreas dentro do mesmo orçamento.

Foram realocados R$ 200 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com garantia da União, R$ 300 milhões do Novo PAC sem garantia e R$ 500 milhões de projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP). É importante destacar que não houve um aumento nos gastos, apenas uma redistribuição dos valores já existentes.

Alguns limites importantes foram mantidos, como os R$ 5 bilhões para operações com garantia da União para estados e municípios, os R$ 8 bilhões para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e os R$ 625 milhões para órgãos da União. A medida visa atender à demanda crescente por crédito direto por parte dos estados e municípios, permitindo maior rapidez na contratação de empréstimos, maior autonomia para investimentos locais e a continuidade de projetos públicos sem a dependência do aval federal.

A decisão entrará em vigor após a publicação oficial e faz parte da gestão anual dos limites de endividamento do setor público





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