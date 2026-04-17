Head Topics

Clubes do Futebol Brasileiro Homenageiam Oscar Schmidt, Lenda do Basquete

Esportes News

Clubes do Futebol Brasileiro Homenageiam Oscar Schmidt, Lenda do Basquete
Oscar SchmidtBasqueteFutebol Brasileiro
📆4/17/2026 9:08 PM
📰CNNBrasil
241 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 117% · Publisher: 97%

Clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Santos, Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama, Bahia, Vitória, São Paulo e Grêmio, prestaram homenagens a Oscar Schmidt, o "Mão Santa", lenda do basquete brasileiro e mundial, que faleceu aos 68 anos. As equipes destacaram em notas oficiais a trajetória vitoriosa do ex-atleta, seus recordes e sua influência no esporte nacional.

O falecimento de Oscar Schmidt , uma figura lendária do basquetebol brasileiro e mundial aos 68 anos, ocorrido nesta sexta-feira (17), gerou uma onda de homenagens e manifestações de clubes do futebol brasileiro . Em notas oficiais divulgadas nas redes sociais, diversas equipes prestaram seus pêsames e relembraram a trajetória marcante do ex-jogador, destacando sua influência e feitos inesquecíveis no esporte.

A comoção transcendeu as barreiras entre modalidades, evidenciando o impacto duradouro de Schmidt no cenário esportivo nacional. O Fluminense Football Club expressou profundo pesar, enaltecendo Oscar Schmidt como uma lenda do basquete nacional e mundial. A nota oficial do clube relembrou conquistas expressivas com a seleção brasileira, como a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, um feito histórico, e suas participações em Jogos Olímpicos, onde deixou sua marca indelével. O clube destacou que Oscar foi um dos maiores cestinhas de todos os tempos, honrando a camisa amarela com performances memoráveis, como a que o levou ao pódio em Indianápolis. O Santos FC, por sua vez, ressaltou o profundo impacto de Oscar Schmidt no esporte e fez uma conexão pessoal com o atleta, mencionando sua paixão pelo clube desde a infância. O Peixe o descreveu como um ícone brasileiro e detentor de recordes inacreditáveis, além de ser um dos maiores esportistas do país e um jogador de relevância mundial. A menção à sua infância santista adicionou um toque de intimidade à homenagem, demonstrando o alcance de sua influência em diferentes esferas do esporte e da vida. O Sociedade Esportiva Palmeiras relembrou o início da brilhante carreira do "Mão Santa", além da conquista do Campeonato Brasileiro de basquete em sua trajetória. Com tristeza, o clube lamentou o falecimento do lendário Oscar Schmidt, um ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos. Sua marca como maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e sua inclusão no Hall da Fama foram devidamente exaltadas, coroando uma carreira repleta de glórias e recordes. O Sport Club Corinthians Paulista não ficou de fora das homenagens, destacando a passagem de Oscar pelo clube e sua contribuição para o título nacional de 1996. O Corinthians ressaltou que esse feito imortalizou Oscar na Calçada da Fama, um reconhecimento à sua importância no basquete corintiano. O clube o definiu como um dos maiores atletas da história da modalidade no Brasil, com um nome gravado também na história alvinegra, e lembrou sua proeminência como maior pontuador do esporte até 2024, um feito que consolida seu legado. O Club de Regatas do Vasco da Gama também se manifestou, ressaltando o vasto legado deixado por Oscar Schmidt no esporte brasileiro. O clube lamentou profundamente o falecimento de um jogador com uma trajetória tão grandiosa e um legado tão significativo para o esporte em nosso país. Os sentimentos aos familiares e amigos foram expressos, unindo o clube à dor da perda de um ícone. A dupla Ba-Vi, formada por Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, também se uniu ao coro de homenagens nas redes sociais. O Bahia publicou uma mensagem direta e emocionante, com um "Descanse em paz, Mão Santa. Uma homenagem do Esquadrão de Aço à lenda do basquete brasileiro, que nos deixou hoje." A nota de pesar ressaltou a importância de Oscar no cenário mundial do basquete. Já o Vitória destacou os números impressionantes e o impacto da carreira de Oscar, afirmando que "o esporte brasileiro perde hoje um dos maiores nomes de sua história. Oscar viverá para sempre!". O clube relembrou seus recordes como maior pontuador da Copa do Mundo FIBA e de outras competições, consolidando sua posição como um atleta de feitos extraordinários. Por fim, o São Paulo Futebol Clube lamentou, com pesar, o falecimento de Oscar Schmidt, um ídolo indiscutível do esporte brasileiro. O Tricolor paulista o reconheceu como o principal nome da história do basquete nacional, destacando suas cinco participações em Jogos Olímpicos, onde se consagrou como o maior pontuador da competição, e suas conquistas com a seleção brasileira, incluindo uma medalha de bronze, evidenciando a magnitude de sua contribuição para o esporte do país e para o basquete em particular, consolidando seu nome como um dos maiores de todos os tempos. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, clube gaúcho, também se juntou às homenagens, ressaltando o legado e a influência inegável do ex-jogador no esporte brasileiro. O "Mão Santa" não apenas marcou gerações com sua trajetória espetacular dentro das quadras, mas também inspirou inúmeros atletas e admiradores, deixando uma marca que transcende gerações e modalidades, um verdadeiro embaixador do esporte e um exemplo de dedicação, talento e paixão. A partida de Oscar Schmidt representa uma perda irreparável para o esporte, mas seu legado de conquistas, recordes e inspiração continuará vivo na memória de todos aqueles que acompanharam sua fantástica carreira, um verdadeiro pilar do basquete brasileiro e um ícone eterno do esporte mundial. A união das manifestações de clubes de futebol demonstra a amplitude de sua influência e o respeito que conquistou em todo o universo esportivo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Oscar Schmidt Basquete Futebol Brasileiro Homenagem Lenda Do Esporte

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morto aos 68 anos, Oscar Schmidt é irmão do apresentador Tadeu Schmidt, do 'BBB 26'Morto aos 68 anos, Oscar Schmidt é irmão do apresentador Tadeu Schmidt, do 'BBB 26'Atleta foi hospitalizado após passar mal nesta sexta-feira, 17
Read more »

Oscar Schmidt: A Lenda do Basquete que Recusou a NBA para Defender o BrasilOscar Schmidt: A Lenda do Basquete que Recusou a NBA para Defender o BrasilA trajetória de Oscar Schmidt, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro e mundial, que foi selecionado no draft da NBA em 1984 pelo New Jersey Nets, mas optou por não jogar na liga americana devido a uma regra da FIBA que o impedia de defender sua seleção nacional. Sua dedicação ao Brasil o levou a conquistas memoráveis, como o título Pan-Americano de 1987, e garantiu seu lugar no Hall da Fama do basquete.
Read more »

Clubes do Rio e CBB lamentam morte de Oscar Schmidt: 'Símbolo absoluto do esporte'Clubes do Rio e CBB lamentam morte de Oscar Schmidt: 'Símbolo absoluto do esporte'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

Felipe Schmidt presta emocionante homenagem ao pai, Oscar Schmidt, após sua morteFelipe Schmidt presta emocionante homenagem ao pai, Oscar Schmidt, após sua morteFilho de Oscar Schmidt publica homenagem nas redes sociais após a morte do ícone do basquete, pedindo respeito ao luto da família e celebrando o legado deixado pelo "Mão Santa".
Read more »

Clubes prestam homenagem a Oscar SchmidtClubes prestam homenagem a Oscar SchmidtO ex-jogador de basquete Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, no Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em cidade de São Paulo.
Read more »

Adeus ao 'Mão Santa': federações, clubes, atletas e autoridades se despedem de Oscar SchmidtAdeus ao 'Mão Santa': federações, clubes, atletas e autoridades se despedem de Oscar SchmidtFamília confirmou a morte da maior lenda do basquete nacional nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos
Read more »



Render Time: 2026-04-18 00:07:55