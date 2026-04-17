Clubes do Futebol Brasileiro Homenageiam Oscar Schmidt, Lenda do Basquete

Clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Santos, Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama, Bahia, Vitória, São Paulo e Grêmio, prestaram homenagens a Oscar Schmidt, o "Mão Santa", lenda do basquete brasileiro e mundial, que faleceu aos 68 anos. As equipes destacaram em notas oficiais a trajetória vitoriosa do ex-atleta, seus recordes e sua influência no esporte nacional.

O falecimento de Oscar Schmidt , uma figura lendária do basquetebol brasileiro e mundial aos 68 anos, ocorrido nesta sexta-feira (17), gerou uma onda de homenagens e manifestações de clubes do futebol brasileiro . Em notas oficiais divulgadas nas redes sociais, diversas equipes prestaram seus pêsames e relembraram a trajetória marcante do ex-jogador, destacando sua influência e feitos inesquecíveis no esporte.

A comoção transcendeu as barreiras entre modalidades, evidenciando o impacto duradouro de Schmidt no cenário esportivo nacional. O Fluminense Football Club expressou profundo pesar, enaltecendo Oscar Schmidt como uma lenda do basquete nacional e mundial. A nota oficial do clube relembrou conquistas expressivas com a seleção brasileira, como a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, um feito histórico, e suas participações em Jogos Olímpicos, onde deixou sua marca indelével. O clube destacou que Oscar foi um dos maiores cestinhas de todos os tempos, honrando a camisa amarela com performances memoráveis, como a que o levou ao pódio em Indianápolis. O Santos FC, por sua vez, ressaltou o profundo impacto de Oscar Schmidt no esporte e fez uma conexão pessoal com o atleta, mencionando sua paixão pelo clube desde a infância. O Peixe o descreveu como um ícone brasileiro e detentor de recordes inacreditáveis, além de ser um dos maiores esportistas do país e um jogador de relevância mundial. A menção à sua infância santista adicionou um toque de intimidade à homenagem, demonstrando o alcance de sua influência em diferentes esferas do esporte e da vida. O Sociedade Esportiva Palmeiras relembrou o início da brilhante carreira do "Mão Santa", além da conquista do Campeonato Brasileiro de basquete em sua trajetória. Com tristeza, o clube lamentou o falecimento do lendário Oscar Schmidt, um ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos. Sua marca como maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e sua inclusão no Hall da Fama foram devidamente exaltadas, coroando uma carreira repleta de glórias e recordes. O Sport Club Corinthians Paulista não ficou de fora das homenagens, destacando a passagem de Oscar pelo clube e sua contribuição para o título nacional de 1996. O Corinthians ressaltou que esse feito imortalizou Oscar na Calçada da Fama, um reconhecimento à sua importância no basquete corintiano. O clube o definiu como um dos maiores atletas da história da modalidade no Brasil, com um nome gravado também na história alvinegra, e lembrou sua proeminência como maior pontuador do esporte até 2024, um feito que consolida seu legado. O Club de Regatas do Vasco da Gama também se manifestou, ressaltando o vasto legado deixado por Oscar Schmidt no esporte brasileiro. O clube lamentou profundamente o falecimento de um jogador com uma trajetória tão grandiosa e um legado tão significativo para o esporte em nosso país. Os sentimentos aos familiares e amigos foram expressos, unindo o clube à dor da perda de um ícone. A dupla Ba-Vi, formada por Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, também se uniu ao coro de homenagens nas redes sociais. O Bahia publicou uma mensagem direta e emocionante, com um "Descanse em paz, Mão Santa. Uma homenagem do Esquadrão de Aço à lenda do basquete brasileiro, que nos deixou hoje." A nota de pesar ressaltou a importância de Oscar no cenário mundial do basquete. Já o Vitória destacou os números impressionantes e o impacto da carreira de Oscar, afirmando que "o esporte brasileiro perde hoje um dos maiores nomes de sua história. Oscar viverá para sempre!". O clube relembrou seus recordes como maior pontuador da Copa do Mundo FIBA e de outras competições, consolidando sua posição como um atleta de feitos extraordinários. Por fim, o São Paulo Futebol Clube lamentou, com pesar, o falecimento de Oscar Schmidt, um ídolo indiscutível do esporte brasileiro. O Tricolor paulista o reconheceu como o principal nome da história do basquete nacional, destacando suas cinco participações em Jogos Olímpicos, onde se consagrou como o maior pontuador da competição, e suas conquistas com a seleção brasileira, incluindo uma medalha de bronze, evidenciando a magnitude de sua contribuição para o esporte do país e para o basquete em particular, consolidando seu nome como um dos maiores de todos os tempos. O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, clube gaúcho, também se juntou às homenagens, ressaltando o legado e a influência inegável do ex-jogador no esporte brasileiro. O "Mão Santa" não apenas marcou gerações com sua trajetória espetacular dentro das quadras, mas também inspirou inúmeros atletas e admiradores, deixando uma marca que transcende gerações e modalidades, um verdadeiro embaixador do esporte e um exemplo de dedicação, talento e paixão. A partida de Oscar Schmidt representa uma perda irreparável para o esporte, mas seu legado de conquistas, recordes e inspiração continuará vivo na memória de todos aqueles que acompanharam sua fantástica carreira, um verdadeiro pilar do basquete brasileiro e um ícone eterno do esporte mundial. A união das manifestações de clubes de futebol demonstra a amplitude de sua influência e o respeito que conquistou em todo o universo esportivo





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