Clubes brasileiros já têm jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026

Com as primeiras listas oficiais divulgadas, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Santos, Vasco, Botafogo, Grêmio e Athletico-PR já garantiram representantes no Mundial de 2026. O Flamengo concentra a maior quantidade de nomes, incluindo dois pelo Brasil, além de Carrascal pela Colômbia. Outros clubes também têm atletas em diferentes seleções. Apesar disso, algumas seleções ainda não anunciaram suas listas finais, o que pode aumentar o número de jogadores do Brasileirão na Copa.

A presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro já começa a impactar o cenário do esporte nacional antes mesmo da bola rolar na Copa do Mundo de 2026.

Com as primeiras convocações oficiais anunciadas pelas seleções, vários clubes da Série A já garantiram representantes no maior torneio do planeta. Entre os times com maior número de atletas já chamados, o Flamengo se destaca, possuindo jogadores convocados tanto pela seleção brasileira quanto por outras nações.

No entanto, Palmeiras, Corinthians, Santos, Vasco, Botafogo, Grêmio e Athletico-PR também integram essa lista de clubes que terão atletas na disputa do Mundial.



O Flamengo lidera entre os clubes brasileiros em número de jogadores já oficialmente convocados. Pela seleção brasileira, dois atletas do clube carioca aparecem nas listas divulgadas até o momento.

Além disso, o clube também terá o meia Carrascal representando a Colômbia, ampliando sua influência no cenário internacional. Essa múltipla representação demonstra a força do elenco rubro-negro, que tem se destacado tanto no cenário nacional quanto no contexto das convocações para a Copa.



Outros clubes também já celebraram convocações. O Athletico-PR terá Juan Portilla defendendo a Colômbia, enquanto o Botafogo conta com Danilo entre os escolhidos pelo Brasil.

No Grêmio, o goleiro Weverton também integra a lista da seleção brasileira, trazendo alegria aos torcedores gaúchos. Já o Corinthians tem atletas entre os convocados, assim como Palmeiras e Santos, este último com Neymar como destaque entre os nomes chamados pelo Brasil, apesar do camisa 10 ainda conviver com questões físicas. No Vasco, Andrés Gómez foi lembrado pela Colômbia.





É importante notar que algumas seleções com forte histórico de aproveitar jogadores que atuam no futebol brasileiro ainda não divulgaram suas listas finais. Essa situação mantém acesa a expectativa em clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e outros, que podem ver aumentar ainda mais o número de atletas convocados. A possibilidade de novas chamadas reforça a importância do Campeonato Brasileiro como vitrine para o mundo, especialmente em um ano de Copa do Mundo.

A última rodada do Brasileirão antes da parada para o Mundial acontece neste final de semana, e os holofotes estarão voltados também para possíveis novidades nas convocações que ainda estão por vir





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