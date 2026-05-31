Clube encara último jogo antes da Copa com time misto e chances para revelações da base

Com pelo menos sete titulares indisponíveis, equipe busca reorganização e dá oportunidade a jovens promessas antes da pausa do Mundial.

O clube entra em campo neste domingo para seu último compromisso antes da pausa forçada pela Copa do Mundo, enfrentando um adversário importante com uma série de baixas significativas.

Ao menos sete titulares não estarão disponíveis devido a lesões ou convocações para seleções nacionais, o que força o treinador a promover mudanças drásticas na escalação. Essa situação abre espaço para jogadores que tiveram menor minutagem durante a temporada, incluindo jovens revelados nas categorias de base, que terão uma oportunidade rara de atuar em uma partida de alto pressione. A diretoria tem monitoring atento a essas inserções, já que algumas dessas promessas já despertaram interesse do futebol europeu.

Neste contexto, um nome em particular ganha força para integrar o meio-campo: um jovem que, apesar da pouca experiência, tem se destacado nos treinos e conta com a confiança da comissão técnica. Sua ascensão ocorre em meio a ausências de meio-campistas experientes, o que pode torná-lo uma peça surpresa para o jogo de domingo





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