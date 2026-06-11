Clube de Literatura Clássica: 28 mil assinantes, mais de 2 milhões de livros enviados e crescimento acelerado

Lucas Fischer Zapelini, fundador e CEO do Clube de Literatura Clássica, transformou a paixão por obras centenárias em negócio com 28 mil assinantes, mais de 2 milhões de livros enviados e crescimento acelerado. A proposta do Clube de Literatura Clássica não era apenas entregar livros mensalmente, mas criar uma porta de entrada para obras que muitas vezes são vistas como difíceis, aproximar o leitor contemporâneo de textos escritos há séculos.

Criador do Clube de Literatura Clássica transformou a paixão por obras centenárias em negócio com 28 mil assinantes, mais de 2 milhões de livros enviados e crescimento acelerado .

Lucas Fischer Zapelini, fundador e CEO do Clube de Literatura Clássica, estudou música, cursou letras e trabalhou como engenheiro civil em construtoras. A literatura, porém, continuou como um interesse paralelo — edição com uma qualidade maior. A proposta do Clube de Literatura Clássica não era apenas entregar livros mensalmente, mas criar uma porta de entrada para obras que muitas vezes são vistas como difíceis, aproximar o leitor contemporâneo de textos escritos há séculos.

Cada assinatura mensal inclui um box com a obra principal, materiais complementares e itens relacionados ao livro. O plano anual custa aproximadamente R$ 28 milhões de faturamento em 2025. O Clube de Literatura Clássica também disputa espaço em um mercado editorial que vem buscando novos formatos de consumo, trabalhando com dois modelos de clube — TAG Inéditos e TAG Curadoria — enviando mensalmente livros em edições exclusivas acompanhados de conteúdos complementares, como revista, podcast e comunidade de leitores





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