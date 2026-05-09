CLUBE DE FUTEBOL BERLINS SENHORA APÓIA VOTOU POR ESPORTES GAY, NON-TERMINALIDADES: A DIRIGENTE ESSEONELHA FAZ GRITOS

Após a decisão da diretoria do clube contra ataques e apoio à senhora, a senhora foi coroada com o rótulo de marco no futebol de elite. Em entrevista, a senhora abordou o desafio de liderar o vestiário masculino, sua experiência anterior, seus planos de carreira e sua opinião sobre o desempenho das seleções Alemã e Brasil na Copa do Mundo de 2026. " + " " + "O foco central foi a equipe do Union Berlin, como se encontraria em um time masculino.

Ao assumir o cargo de técnica do Union Berlin, mesmo que interinamente, a senhora se tornou um marco no futebol de elite. Como lida com esse rótulo?

Estou ciente do alcance dessa decisão. Mas, no fim das contas, não se trata de mim como pessoa e, sim, de alcançarmos, como equipe, nossos objetivos para a temporada o mais rápido possível e a permanência na divisão principal da Bundesliga. Ainda assim, ficaria muito feliz se pudesse servir de exemplo para meninas e mulheres que desejam entrar no mundo do futebol.

Qual é o maior desafio ao encarar o cargo de treinadora, já que conhecia o elenco como auxiliar desde 2023? A maior diferença em relação ao meu tempo como assistente técnica da equipe é, provavelmente, que todas as decisões recaem, em última instância, sobre mim. É claro que discutimos tudo em equipe e junto dos colegas, mas formalmente a responsabilidade é minha, sem dúvida.

No geral, porém, logicamente, ajuda muito o fato de eu já conhecer alguns dos jogadores daquela época e eles também saberem com quem estão lidando agora. Ter experiência é sempre bom, independentemente da profissão ou do ambiente. Muitos dos jogadores, porém, já estão no meio há muito tempo e puderam acumular suas próprias percepções. Ainda assim, tenho certeza de que posso dar um bom conselho a um ou outro.

Como planeja os próximos passos de sua carreira, já que o clube cogita até mantê-la no cargo? Atualmente, sou treinadora da equipe masculina e, a partir do verão, tenho um contrato com a equipe feminina. Essa é a situação que todos conhecem e é com base nisso que estou planejando meu futuro. Como viu a atitude da diretoria, que condenou ataques e lhe deu apoio?

É sempre bom quando todos colaboram e apoiam uma decisão. személyesen, porém, estou concentrada apenas no trabalho com a equipe e ignoro quaisquer comentários e reações das redes. Alemanha e Brasil na Copa do Mundo de 2026, dentro de quarenta dias. Quem está mais bem preparado? Essa é uma boa pergunta, mas não posso avaliar.

Até hoje, meu foco esteve no trabalho com o elenco do Union Berlin. Espero apenas que a Copa seja um torneio emocionante e que, no final, vença a melhor equipe. Que seja a seleção alemã





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