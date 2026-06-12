Cloudflare: infraestrutura crítica da internet e impactos de suas falhas

Entenda como a Cloudflare, empresa de CDN e segurança, se tornou um componente essencial da internet e como suas instabilidades podem afetar serviços populares como Facebook e Instagram.

A Cloudflare é uma empresa americana especializada em infraestrutura de internet. Fundada em 2009, ela oferece serviços de segurança, performance e confiabilidade para sites e aplicativos, atuando como uma ponte entre o navegador do usuário e o servidor do site acessado.

Seu principal produto é uma CDN, sigla em inglês para rede de entrega de conteúdo, que espalha cópias dos dados por diversos servidores ao redor do mundo. Isso permite reduzir a latência, isto é, o tempo que uma informação leva para ir de um ponto a outro na internet, além de dificultar ataques. Historicamente, a Cloudflare enfrentou falhas por congestionamento de rede, erros em lançamentos de código e problemas em produtos específicos.

Em agosto de 2025, um caso crítico envolveu o tráfego de um único cliente que saturou as conexões da Cloudflare com a AWS us-east-1, provocando um apagão generalizado. Em outras situações, falhas em regras de DDoS e instabilidades nos serviços R2, Workers KV, Access e WARP também causaram interrupções. Esses incidentes têm impacto global porque a Cloudflare opera como uma camada compartilhada de infraestrutura da internet.

Quando a empresa sofre uma falha, o efeito se propaga em cadeia, derrubando simultaneamente milhões de sites e serviços. Embora não seja uma rede social, sua infraestrutura é usada por plataformas como Facebook e Instagram, da Meta. Portanto, instabilidades na Cloudflare podem explicar, ao menos em parte, quedas ou lentidão nessas redes sociais, como relatado em diversas ocasiões incluindo uma sexta-feira Recente, onde usuários relataram dificuldades de acesso.

A dependência de serviços terceirizados de infraestrutura destaca a interconexão frágil da internet moderna, onde um ponto único de falha pode gerar consequências em larga escala





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