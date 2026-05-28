Climate Change Impacts and Adaptation in Brazil

The study by Descarbonize Soluções reveals the impact of climate change on various aspects of life in Brazil, including travel decisions, property investments, and future generations' living conditions. The article also highlights the challenges faced by cities and regions in adapting to climate change and the need for resilience.

Estudo da Descarbonize Soluções mostra que enchentes, secas e ondas de calor já provocaram prejuízos e mudaram hábitos, decisões e planos de vida da população.

Enchentes no Rio Grande do Sul reforçaram o alerta para a necessidade de adaptação climática e cidades mais resilientes. Viajar para determinados destinos, comprar imóveis em algumas regiões e até realizar investimentos de longo prazo passaram a ser escolhas influenciadas pelo avanço do desmatamento na Amazônia e sucessivas ondas de calor registradas em diferentes regiões do país. A ansiedade climática também aparece de forma expressiva na população brasileira.

Metade dos entrevistados acredita que as próximas gerações viverão em condições piores do que as atuais por causa do clima. Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis.

Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte.

Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre.

Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais.

Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos





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