Clima na abertura de evento esportivo na Cidade do México é fator de risco e atenção

Previsão meteorológica para a cerimônia de abertura na Cidade do México indica temperaturas amenas, mas risco de chuvas e raios exige protocolos de segurança. Especialista da USP comenta condições climáticas e impacto operacional.

O professor titular da Universidade de São Paulo (USP), reconhecido como um dos maiores especialistas em clima e meio ambiente do país, comenta as condições meteorológicas esperadas para a cerimônia de abertura de um grande evento esportivo na Cidade do México.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional do México, a previsão para as celebrações indica temperaturas amenas, em torno de 20°C, e uma combinação comum de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas leves para esta época do ano. A altitude elevada da capital mexicana, aproximadamente 2.240 metros, contribui para um conforto térmico superior em comparação a cidades em nível do mar, mas a possibilidade de chuva e descargas elétricas exige atenção.

Junho marca o início da estação chuvosa na região, e embora episódios de precipitação intensa façam parte do padrão climático, as temperaturas geralmente se mantêm moderadas. A organização do evento mantém protocolos específicos para situações de clima severo, como a interrupção de atividades ao ar livre em caso de tempestades com raios nas proximidades do estádio.

O jogo inaugural, com entrada prevista para 87 mil torcedores no Estádio Azteca, que possui cobertura parcial nas arquibancadas, contará com shows de artistas como Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules e Maná. Do ponto de vista operacional, o risco de raios representa uma variável crítica, pois uma interrupção, mesmo breve, afetaria a transmissão ao vivo para milhões de espectadores e os contratos publicitários bilionários associados.

Grandes competições esportivas em cidades como Miami, Houston e Dallas também enfrentam preocupações com calor e umidade, mas no México o foco está na precipitação e na atividade elétrica. Portanto, o clima não é simplemente um pano de fundo, mas uma variável de risco que será testada na capacidade de resiliência operacional do evento





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clima Cidade Do México Abertura Evento Esportivo Risco De Raios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frente fria: semana começa gelada e com chuva intensa pelo país; veja previsão | BrasilHá possibilidade de precipitação de granizo em alguns estados

Read more »

Professores em greve bloqueiam Zócalo na Cidade do México às vésperas da Copa do Mundo 2026Protestos de professores e estudantes na Cidade do México causam caos e prejuízos comerciais às vésperas da abertura da Copa do Mundo de 2026, com bloqueios no Zócalo e ameaça de manifestação no Estádio Azteca.

Read more »

Previsão do tempo: estados da região Sul do país enfrentam chuvaFrente fria associada a ciclone extratropical provoca pancadas e rajadas de vento nas três capitais do Sul nesta terça-feira (9)

Read more »

Às portas da abertura da Copa, Cidade do México vive entre a festa e o caosCapital mexicana recebe nesta quinta (11) o duelo inaugural do Mundial entre México e África do Sul

Read more »