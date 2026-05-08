Clima instável no Rio de Janeiro durante o Dia das Mães

O fim de semana do Dia das Mães no Rio de Janeiro será marcado por um clima instável, com chances de chuva fraca a moderada, especialmente no domingo. A chegada de uma frente fria na sexta-feira (8) traz ventos moderados e temperaturas elevadas, com mínima de 20°C e máxima de 35°C. O sábado (9) se mantém com o mesmo clima, com temperaturas semelhantes e céu parcialmente nublado. No domingo (10), o tempo se torna instável, com chances de chuva fraca a moderada a partir da tarde, com mínima de 19°C e máxima de 26°C. O céu estará nublado a encoberto, com ventos moderados. A segunda-feira (11) também apresenta um clima instável, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, incluindo rajadas de ventos ocasionalmente fortes. O termômetro marca mínima de 18°C e máxima de 24°C.

O fim de semana do Dia das Mães no Rio de Janeiro será marcado por um clima instável, com chances de chuva fraca a moderada, especialmente no domingo.

A chegada de uma frente fria na sexta-feira (8) traz ventos moderados e temperaturas elevadas, com mínima de 20°C e máxima de 35°C. O sábado (9) se mantém com o mesmo clima, com temperaturas semelhantes e céu parcialmente nublado. No domingo (10), o tempo se torna instável, com chances de chuva fraca a moderada a partir da tarde, com mínima de 19°C e máxima de 26°C. O céu estará nublado a encoberto, com ventos moderados.

A segunda-feira (11) também apresenta um clima instável, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, incluindo rajadas de ventos ocasionalmente fortes. O termômetro marca mínima de 18°C e máxima de 24°C





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