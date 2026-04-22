Clima esquenta no Mangueirão: Discussão entre Thiago Mendes e Pumita marca duelo entre Vasco e Paysandu

Um desentendimento entre os jogadores Thiago Mendes e Pumita Rodríguez durante o intervalo agitou o confronto entre Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil no Mangueirão.

O confronto entre Vasco da Gama e Paysandu , realizado na noite desta quarta-feira (21) no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quinta fase da Copa do Brasil, ficou marcado por um episódio de tensão interna no elenco cruz-maltino. Enquanto a partida transcorria com grande intensidade, um desentendimento entre o volante Thiago Mendes e o lateral Pumita Rodríguez dominou as atenções dos torcedores e da mídia especializada.

O incidente, ocorrido exatamente no encerramento da primeira etapa, revelou o nível de pressão que o grupo vascaíno enfrenta dentro das quatro linhas, sendo necessária a intervenção imediata de outros companheiros de equipe para separar os atletas e evitar que a discussão escalasse para vias de fato durante a descida para os vestiários. O clima tenso entre os jogadores parece ser um reflexo direto da pressão exercida pelo Paysandu durante os primeiros 45 minutos de jogo. O time paraense, aproveitando o apoio fervoroso de sua torcida no Mangueirão, focou suas investidas ofensivas explorando justamente o setor defensivo ocupado pelo uruguaio Pumita Rodríguez. A estratégia de Júnior Rocha, técnico do Papão, buscava fragilizar o sistema defensivo do Vasco, que demonstrava dificuldades em conter a velocidade das transições da equipe da casa. Para o torcedor que acompanhava o duelo, a cena da briga foi o ápice de um primeiro tempo onde o Gigante da Colina se viu acuado e visivelmente desconectado taticamente, gerando uma onda de debates acalorados nas redes sociais sobre o comportamento e a postura dos atletas em momentos decisivos de uma competição mata-mata. Historicamente, o Vasco chegou para este compromisso tentando manter a regularidade após ter encerrado um jejum preocupante de cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, quando superou o São Paulo de virada em São Januário. O técnico Renato Gaúcho, ciente da importância da Copa do Brasil para a temporada, preparou o elenco com cautela, avaliando o desgaste físico antes de escalar o time titular. Por outro lado, o Paysandu vive um período de estabilidade sob o comando de Júnior Rocha, mantendo uma sequência invicta que aumentou a confiança do elenco para este embate. O confronto, que promete ser decidido apenas no jogo de volta no Rio de Janeiro, evidenciou que a Copa do Brasil reserva emoções que vão além das quatro linhas, exigindo não apenas preparo técnico, mas um controle emocional absoluto diante de um cenário hostil e de cobrança intensa por resultados positivos. Vale lembrar aos torcedores que as apostas esportivas devem ser feitas de forma consciente, sendo restritas para maiores de 18 anos





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