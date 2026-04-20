Clima de romance e confissões marcam o novo capítulo de Três Graças

O encontro inesperado entre Zenilda e Rogério na madrugada revela sentimentos reprimidos e sela um novo romance na trama das nove.

A tensão emocional atinge um novo patamar na trama de Três Graças , a novela das nove que tem conquistado o público com suas reviravoltas dramáticas e personagens complexos. Nos episódios que começam a ser exibidos nesta terça-feira, dia 21, o público será testemunha de uma sequência marcante entre Zenilda, interpretada pela talentosa Andréia Horta , e Rogério, vivido por Eduardo Moscovis.

O encontro ocorre no silêncio da madrugada, dentro do casarão que serve de cenário para muitos dos conflitos da família, criando uma atmosfera de intimidade e introspecção propícia para que as máscaras sociais caiam diante da solidão compartilhada pelos dois personagens. Durante o diálogo, o que inicialmente parecia ser uma conversa trivial sobre a insônia de Zenilda rapidamente evolui para uma troca de confissões profundas. Ambos revelam as feridas deixadas por relacionamentos passados, marcada por uma ausência crônica de afeto que definiu suas trajetórias até aquele momento. Ao se abrirem um para o outro, eles descobrem uma conexão inesperada, alicerçada no cuidado mútuo e no acolhimento que nenhum dos dois encontrou anteriormente. A química entre os personagens se torna palpável, e a hesitação inicial de Zenilda, que tenta manter uma postura defensiva por conta de suas próprias inseguranças, é superada pela força do desejo e da necessidade de ser compreendida. O clímax da cena acontece quando a advogada, em um momento de entrega total, decide romper as barreiras que ela mesma construiu e toma a iniciativa de beijar o ex-marido de Arminda, papel de Grazi Massafera. Esse beijo não representa apenas uma atração física passageira, mas sim o reconhecimento de um sentimento que estava reprimido há muito tempo, guardado a sete chaves. Emocionada, Zenilda se declara para Rogério, oficializando o início de um envolvimento sério que promete agitar os próximos capítulos da novela. Essa união, carregada de expectativas e de um passado que ainda ronda o presente, coloca em xeque as relações já estabelecidas na trama e deixa os espectadores ansiosos pelo desenrolar desse romance proibido e cheio de nuances psicológicas





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Três Graças Novela Zenilda E Rogério Andréia Horta Televisão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Em ‘Três Graças’, Lorena pesa o clima com Juquinha e se desculpa após cobrançaConfira o que vai acontecer na novela das nove neste sábado (18)

Read more »

Três Graças: Ferrette entra em pânico após atropelar Leonardo e é confrontado por VivianeNo capítulo de sábado (18) de Três Graças, Ferrette se desespera ao atropelar Leonardo. Viviane o acusa de assassinato, enquanto Zenilda teme pela segurança de Leonardo. Lorena pede desculpas a Juquinha, e Lígia alerta Gerluce sobre o perigo que sua filha corre. Leonardo descobre que seu pai tentou matar Viviane, e Gerluce apoia Viviane.

Read more »

Grazi Massafera abre álbum de fotos com elenco de 'Três Graças'; vejaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Em ‘Três Graças’, Paulinho acredita que Lena esconde paradeiro da neta de GerluceConfira o que vai acontecer na novela das nove nesta segunda-feira (20)

Read more »

Belo coloca em show cena de beijo em Viviane Araújo em 'Três Graças'; vídeoCantor exibiu no telão do seu show em SP a cena romântica de Misael e Consuelo

Read more »

Em ‘Três Graças’, Zenilda beija Rogério e os dois vivem noite de paixãoNa trama, a advogada admite que escondia um sentimento antigo e resolve se entregar

Read more »